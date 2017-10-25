В Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа

В Крыму на территории одного из дачных поселков под Перекопом историки-волонтеры обнаружили захоронение времен русско-турецкой войны XVIII века.

В захоронении обнаружены останки почти 900 солдат и офицеров русской армии. Два с половиной столетия назад они героически погибли при попытке под командованием князя Долгорукова взять штурмом татарскую крепость Ор-Капу и прорваться в Крым.



Алексей Симонов, поисковик: «И в останках были турецкие пули, и отдельно. Целая яма отрубленных голов. Большинство людей похоронено ограбленными и раздетыми. Пуговицы если попадались еще, то нательных знаков, крестиков, ладанок и иконок крайне мало».



В годы Великой Отечественной войны в этих же местах погибли сотни тысяч советских солдат. Останки героев после тщательного изучения торжественно перезахоронят.