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    В Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа. Крым, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, история, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа

    В Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа

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    В Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа

    В Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа

    В Крыму обнаружили захоронение русских солдат, погибших при штурме Перекопа

      В Крыму на территории одного из дачных поселков под Перекопом историки-волонтеры обнаружили захоронение времен русско-турецкой войны XVIII века.

      В захоронении обнаружены останки почти 900 солдат и офицеров русской армии. Два с половиной столетия назад они героически погибли при попытке под командованием князя Долгорукова взять штурмом татарскую крепость Ор-Капу и прорваться в Крым.

      Алексей Симонов, поисковик: «И в останках были турецкие пули, и отдельно. Целая яма отрубленных голов. Большинство людей похоронено ограбленными и раздетыми. Пуговицы если попадались еще, то нательных знаков, крестиков, ладанок и иконок крайне мало».

      В годы Великой Отечественной войны в этих же местах погибли сотни тысяч советских солдат. Останки героев после тщательного изучения торжественно перезахоронят.

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