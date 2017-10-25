Во Франции дефицит сливочного масла ударил по любителям круассанов

Во Франции бьют тревогу: в стране не хватает сливочного масла, из-за этого дорожают даже круассаны.

Франция испытывает нехватку сливочного масла. Проблема кажется забавной только на первый взгляд. Дефицитом этого вида продуктов серьезно озабочены в правительстве Франции, ведь полки со сливочным маслом в супермаркетах практически опустели.



К возникновению дефицита привели сразу несколько причин: сначала производство сливочного масла сократилось из-за того, что его стали считать вредным продуктом. Теперь же, когда люди стали относиться к маслу с большим доверием, нарастить производство вновь французские производители просто не успевают.



Больше всех страдают кондитерские. Ведь знаменитые французские круассаны на четверть состоят из сливочного масла. Пекарям приходится закупать сырье по завышенным ценам. Пока ситуация не наладится производителей выпечки хотят обязать брать за один круассан не больше шести евро.

