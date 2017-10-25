«Ответят по закону»: президент Молодавии сообщил, что предпримет в связи с признанием «недееспособным»

Президент Молдавии отстранен от власти. Находится ли страна на грани государственного переворота? Игорь Додон рассказал журналистам НТВ, что он собирается противопоставить своим оппонентам.
Тревожные новости во вторник приходили из Молдавии. Страна оказалась на грани государственного переворота. После того как действующий президент Игорь Додон отказался назначить на должность министра обороны ставленника оппозиционного ему правительства, Конституционный суд страны признал его недееспособным и возложил обязанности главы государства на спикера парламента Андриана Канду. «Раскачиваться» на новом посту тот не стал и сразу же подписал указ о назначении Евгения Стурзы министром обороны.
Это решение суда стало лишь новым эпизодом противостояния ветвей республиканской власти. Президент Додон, имеющий репутацию пророссийского политика, давно «на ножах» со спикером парламента Канду, который представляет прозападные взгляды. Похоже, что борьба обостряется, а страна прямым ходом направляется в сторону серьезного политического кризиса.
Что же происходит в Молдавии и можно ли назвать это государственным переворотом, журналистам НТВ рассказал сам президент Молдавии Игорь Додон.
Игорь Додон, президент Молдавии: «Я думаю, что назвать это „государственным переворотом“ слишком громко. Было принято решение, что в конкретном случае, это касается назначения министра обороны, эти функции выполнял спикер парламента. Я думаю, что правильно будет сказать, что это узурпация власти. Это наивысшее преступление согласно Конституции Республики Молдова».
По мнению президента Молдавии, оппозиция пытается спровоцировать законно избранную власть.
Игорь Додон: «Они понимают, что следующие выборы им не выиграть. Поэтому они провоцируют меня и пропрезидентскую партию социалистов, которая согласно всем опросам имеет более половины поддержки населения, они провоцируют нас на крайние действия. Я думаю, что они хотят, чтобы мы вывели людей на улицы, чтобы была какая-то провокация. Чтобы на фоне этого запретили партию социалистов, объявили импичмент президенту. И чтобы пошли по более жесткому варианту, по беспределу. Конечно, оставлять это без реакции мы не будем. Мы будем добиваться досрочных парламентских выборов, потому что этот парламент нелегитимный. Мы будем добиваться президентской формы правления в Молдове. А все те, кто участвует сегодня в узурпации власти, они ответят по закону. Мы это не забудем».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это решение суда стало лишь новым эпизодом противостояния ветвей республиканской власти. Президент Додон, имеющий репутацию пророссийского политика, давно «на ножах» со спикером парламента Канду, который представляет прозападные взгляды. Похоже, что борьба обостряется, а страна прямым ходом направляется в сторону серьезного политического кризиса.
Что же происходит в Молдавии и можно ли назвать это государственным переворотом, журналистам НТВ рассказал сам президент Молдавии Игорь Додон.
Игорь Додон, президент Молдавии: «Я думаю, что назвать это „государственным переворотом“ слишком громко. Было принято решение, что в конкретном случае, это касается назначения министра обороны, эти функции выполнял спикер парламента. Я думаю, что правильно будет сказать, что это узурпация власти. Это наивысшее преступление согласно Конституции Республики Молдова».
По мнению президента Молдавии, оппозиция пытается спровоцировать законно избранную власть.
Игорь Додон: «Они понимают, что следующие выборы им не выиграть. Поэтому они провоцируют меня и пропрезидентскую партию социалистов, которая согласно всем опросам имеет более половины поддержки населения, они провоцируют нас на крайние действия. Я думаю, что они хотят, чтобы мы вывели людей на улицы, чтобы была какая-то провокация. Чтобы на фоне этого запретили партию социалистов, объявили импичмент президенту. И чтобы пошли по более жесткому варианту, по беспределу. Конечно, оставлять это без реакции мы не будем. Мы будем добиваться досрочных парламентских выборов, потому что этот парламент нелегитимный. Мы будем добиваться президентской формы правления в Молдове. А все те, кто участвует сегодня в узурпации власти, они ответят по закону. Мы это не забудем».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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