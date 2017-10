Белый дом призвал расследовать участие Хиллари Клинтон в урановой сделке

смотреть Антироссийская истерия в США дошла до предела: «агентами Кремля» стали Клинтон и Обама

Сенат США призвал расследовать нарушения администрации Обамы при заключении урановой сделки с Россией. Саму сделку заключили 7 лет назад и в процессе ее заключения непосредственно участвовала тогда еще госсекретарь США Хиллари Клинтон. Расследование по урановой сделке запустил спецкомитет по разведке Палаты представителей.Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс призвала обратить внимание на участие в сделке Хиллари Клинтон, которая в 2007 году была госсекретарем., пресс-секретарь Белого дома: «Я думаю, что это движение в правильном направлении, то, о чем мы с этой трибуны говорили несколько раз: если и был какой-то сговор с какой-то страной во время прошлогодней американской избирательной кампании, то контролирующим инстанциям США следует взглянуть на Клинтонов».Есть версия, что Клинтон якобы получила от сделки личную выгоду, когда купила акции американской компании Uranium One. А брат Джона Подесты — руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон — и вовсе положил в карман около 200 тысяч долларов вследствие транзакции, связанной с Uranium One. Так что теперь искать «связи с Россией» теперь будут не у Дональда Трампа, а именно у Хиллари Клинтон.Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что «настоящая история про связи с Россией — это урановая сделка». По словам Трампа, «СМИ не хотят освещать эту историю». Речь идет о покупке российским «Росатомом» канадской компании Uranium One, которая владела 20% американских урановых рудников. Трамп обвинил Хиллари Клинтон, возглавлявшую тогда Госдепартамент, который одобрил сделку, в продаже «за взятки» родины и стратегического сырья