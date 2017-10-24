СМИ: расстрелявшего сослуживцев в Чечне лейтенанта Росгвардии собирались уволить

По информации СМИ, лейтенанта Росгвардии Марата Гаджиева, который застрелил четверых военнослужащих, должны были уволить за халатное отношение к службе.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, старший лейтенант Марат Гаджиев, который расстрелял четверых сослуживцев, должен был быть уволен с военной службы за халатное отношение. И о предстоящем увольнении он узнал перед тем, как открыл огонь по сослуживцам в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа в Наурском районе Чеченской Республики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».
Выяснением всех обстоятельств происшествия также занимается группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи.
Напомним, накануне стало известно, что старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне. Стрелявший был ликвидирован. Специальная комиссия должна выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».
Выяснением всех обстоятельств происшествия также занимается группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи.
Напомним, накануне стало известно, что старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне. Стрелявший был ликвидирован. Специальная комиссия должна выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
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