Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым

    Лейтенант Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

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    Лейтенант Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

    Лейтенант Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

    Сотрудник Росгвардии ликвидирован после расстрела четверых сослуживцев в воинской части в Чечне.

    Старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне. Стрелявший ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный департамент по взаимодействию со СМИ.

    Из сообщения Росгвардии: «По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением».

    В пресс-службе добавили, что на место происшествия направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Специальная комиссия должна выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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