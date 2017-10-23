Лейтенант Росгвардии расстрелял четверых сослуживцев в Чечне

Сотрудник Росгвардии ликвидирован после расстрела четверых сослуживцев в воинской части в Чечне.
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Старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в воинской части в Чечне. Стрелявший ликвидирован, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный департамент по взаимодействию со СМИ.
Из сообщения Росгвардии: «По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением».
В пресс-службе добавили, что на место происшествия направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Специальная комиссия должна выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
Из сообщения Росгвардии: «По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением».
В пресс-службе добавили, что на место происшествия направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Специальная комиссия должна выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
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