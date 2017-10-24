Собчак возмутили подозрения в связях с Кремлем

Ксения Собчак резко ответила на вопрос, согласовано ли ее возможное участие в президентских выборах с Кремлем.
На пресс-конференции, посвященной своему возможному участию в президентских выборах, Ксения Собчак резко отреагировала на предположение, что ее кандидатура согласована с администрацией президента.
Ксения Собчак: «Я бы не хотела в рамках не только нашей пресс-конференции, а вообще кампании обсуждать какие-то домыслы и обвинения. Я считаю это оскорбительным и не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться. У вас есть какие-то доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания! Больше говорить на эту тему нечего».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что телеведущая не согласовывала свое возможное участие в выборах с Кремлем, хотя и рассказала о своем решении Владимиру Путину.
Напомним, сегодня Собчак, заявившая на прошлой неделе о своих президентских амбициях, представила главу своего предвыборного штаба. Им станет Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
Ксения Собчак: «Я бы не хотела в рамках не только нашей пресс-конференции, а вообще кампании обсуждать какие-то домыслы и обвинения. Я считаю это оскорбительным и не вижу смысла что-то объяснять и оправдываться. У вас есть какие-то доказательства конкретные такой связи? Нет? До свидания! Больше говорить на эту тему нечего».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что телеведущая не согласовывала свое возможное участие в выборах с Кремлем, хотя и рассказала о своем решении Владимиру Путину.
Напомним, сегодня Собчак, заявившая на прошлой неделе о своих президентских амбициях, представила главу своего предвыборного штаба. Им станет Игорь Малашенко — один из руководителей кампании Ельцина 1996 года и один из основателей НТВ.
Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться уже в декабре. Собчак позиционирует себя как кандидата «против всех».
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