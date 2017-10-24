Перспективный физик и безработный неудачник: что известно о напавшем на Татьяну Фельгенгауэр

Сегодня Пресненский суд Москвы отправил под арест Бориса Грица, который накануне напал с ножом на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. В зале суда Гриц выглядел подавленным. Он частично признал вину и меру пресечения оспаривать не стал.
Уже известно много деталей из биографии нападавшего: когда-то он был лучшим студентом на курсе, а затем перспективным физиком с ученой степенью. Но потом что-то пошло не так: Гриц долго не мог найти работу, даже собирался идти в водители, но и туда его не взяли. Позже ему показалось, что он поддерживает телепатическую связь с журналисткой. Вместе с тем Татьяна Фельгенгауэр сегодня пришла в сознание и даже передала записку всем, кто ее поддерживает.
48-летнего Бориса Грица, напавшего на Татьяну Фельгенгауэр с ножом, сегодня привезли в Пресненский суд. Здесь его атаковали вопросами журналисты. Гриц не проронил ни слова и никак не отреагировал на оглашенный судьей вердикт — продление ареста до 23 декабря, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
«Эхо Москвы» сегодня разместило запись с видеокамер. На ней видно, как мужчина в темной одежде подходит к проходной в здании на Новом Арбате. Он протягивает охраннику документы, затем брызгает ему в лицо из баллончика и тут же пробегает под турникетом. Понять мотивы нападения довольно трудно. Объяснения Грица о некой «телепатической связи с Татьяной» не выдерживают критики с точки зрения здравого смысла, но объясняют его предполагаемое психическое расстройство.
Борис Гриц родился в Абхазии, закончил физический факультет педагогического института в Москве (сокурсники называют его одним из самых умных студентов), эмигрировал в Израиль, преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме, получил степень магистра и доктора, уезжал на стажировку в США. Собирал документы на получение стипендии в Израиле под некий собственный исследовательский проект. Последнее время он повсюду рассылал резюме на должность программиста, провалил более 200 собеседований и стал думать, что его ущемляют в правах. Даже посылал жалобу в комиссию ООН. Месяц назад вернулся в Москву, поселился в Люберцах, нигде не работал. На что жил — непонятно.
Первый раз о якобы «телепатических сексуальных преследованиях» со стороны Татьяны Фельгенгауэр Гриц написал еще два года назад. С тех пор грозился «принять меры», но до вчерашнего дня, судя по всему, его слова никто всерьез не воспринимал.
Ножевое ранение в шею Татьяны Фельгенгауэр врачи НИИ имени Склифосовского называют достаточно серьезным.
Сергей Петриков, научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «То, что было проведено, это небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции легких. Сейчас она дышит сама, голосовые связки у нее не повреждены. Но ситуация такая, что зона ранения достаточно серьезная».
Через родителей Татьяна передала записку друзьям, поблагодарив их за поддержку и любовь. И даже попыталась пошутить, написав, что впервые за 16 лет работы на радио ей удалось выспаться.
48-летнего Бориса Грица, напавшего на Татьяну Фельгенгауэр с ножом, сегодня привезли в Пресненский суд. Здесь его атаковали вопросами журналисты. Гриц не проронил ни слова и никак не отреагировал на оглашенный судьей вердикт — продление ареста до 23 декабря, передает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
«Эхо Москвы» сегодня разместило запись с видеокамер. На ней видно, как мужчина в темной одежде подходит к проходной в здании на Новом Арбате. Он протягивает охраннику документы, затем брызгает ему в лицо из баллончика и тут же пробегает под турникетом. Понять мотивы нападения довольно трудно. Объяснения Грица о некой «телепатической связи с Татьяной» не выдерживают критики с точки зрения здравого смысла, но объясняют его предполагаемое психическое расстройство.
Борис Гриц родился в Абхазии, закончил физический факультет педагогического института в Москве (сокурсники называют его одним из самых умных студентов), эмигрировал в Израиль, преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме, получил степень магистра и доктора, уезжал на стажировку в США. Собирал документы на получение стипендии в Израиле под некий собственный исследовательский проект. Последнее время он повсюду рассылал резюме на должность программиста, провалил более 200 собеседований и стал думать, что его ущемляют в правах. Даже посылал жалобу в комиссию ООН. Месяц назад вернулся в Москву, поселился в Люберцах, нигде не работал. На что жил — непонятно.
Первый раз о якобы «телепатических сексуальных преследованиях» со стороны Татьяны Фельгенгауэр Гриц написал еще два года назад. С тех пор грозился «принять меры», но до вчерашнего дня, судя по всему, его слова никто всерьез не воспринимал.
Ножевое ранение в шею Татьяны Фельгенгауэр врачи НИИ имени Склифосовского называют достаточно серьезным.
Сергей Петриков, научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского: «То, что было проведено, это небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции легких. Сейчас она дышит сама, голосовые связки у нее не повреждены. Но ситуация такая, что зона ранения достаточно серьезная».
Через родителей Татьяна передала записку друзьям, поблагодарив их за поддержку и любовь. И даже попыталась пошутить, написав, что впервые за 16 лет работы на радио ей удалось выспаться.
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