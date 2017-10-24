Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Аэропорт Одессы и метро Киева подверглись кибератаке

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    Аэропорт Одессы и метро Киева подверглись кибератаке

    Аэропорт Одессы и метро Киева подверглись кибератаке

    Аэропорт Одессы, метрополитен Киева и два российских СМИ подверглись хакерской атаке.

    О масштабной вирусной атаке на на свою информационную систему международный аэропорт Одессы сообщил на своей странице в Facebook. В настоящее время все службы аэропорта работают в усиленном режиме.

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    Хакерской атаке подвергся также киевский метрополитен, сообщает издание Frontnews. Сообщается, что экран блокировки на зараженных компьютерах похож на тот, который появлялся при атаке вируса-шифровальщика Petya.A летом этого года.

    Ранее во вторник стало известно, что вирус поразил все сервисы агентства «Интерфакс». Сайт информационного агентства не работает до сих пор. Кроме того, об обрушении своего сайта сообщило петербургское издание «Фонтанка».

    Из Telegram-канала «Фонтанки»: «Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно, сайт будет недоступен несколько часов. Будем держать вас в курсе ситуации».

    По данным экспертов из Group-IB, вирусы, атаковавшие российские СМИ, не похожи на шифровальщики Petya и Wannacry, передает RNS. Глава компании Илья Сачков предположил, что вирус использует другую уязвимость в системах.

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