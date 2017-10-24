Хакеры атаковали агентство «Интерфакс»

На информационное агентство «Интерфакс» совершена масштабная хакерская атака.
Об атаке на агентство сообщил RNS представитель группы «Интерфакс».
Представитель «Интерфакса»: «Мы подверглись вирусной атаке. Наши специалисты работают над этой проблемой и пытаются сделать все возможное, чтобы ее устранить. Источник атаки не определен».
Сообщение об атаке появилось также на странице «Интерфакса» «ВКонтакте».
В настоящее время не работает ни один из сервисов «Интерфакса», сайт информационного агентства недоступен, сообщения Центра раскрытия корпоративной информации не обновляются с 14:22 по московскому времени.
Представитель «Интерфакса»: «Мы подверглись вирусной атаке. Наши специалисты работают над этой проблемой и пытаются сделать все возможное, чтобы ее устранить. Источник атаки не определен».
Сообщение об атаке появилось также на странице «Интерфакса» «ВКонтакте».
В настоящее время не работает ни один из сервисов «Интерфакса», сайт информационного агентства недоступен, сообщения Центра раскрытия корпоративной информации не обновляются с 14:22 по московскому времени.
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