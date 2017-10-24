Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Хакеры атаковали агентство «Интерфакс»

    комментировать

    Хакеры атаковали агентство «Интерфакс»

    Хакеры атаковали агентство «Интерфакс»

    На информационное агентство «Интерфакс» совершена масштабная хакерская атака.

    Об атаке на агентство сообщил RNS представитель группы «Интерфакс».

    Представитель «Интерфакса»: «Мы подверглись вирусной атаке. Наши специалисты работают над этой проблемой и пытаются сделать все возможное, чтобы ее устранить. Источник атаки не определен».

    Сообщение об атаке появилось также на странице «Интерфакса» «ВКонтакте».


    В настоящее время не работает ни один из сервисов «Интерфакса», сайт информационного агентства недоступен, сообщения Центра раскрытия корпоративной информации не обновляются с 14:22 по московскому времени.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru