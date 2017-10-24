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24 октября, 13:10
Владимир Путин на сессии форума «Россия зовет!»

    Посол США: Украина может потерять 3% ВВП из-за «Северного потока — 2»

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    Посол США: Украина может потерять 3% ВВП <nobr>из-за</nobr> «Северного потока — 2»

    Посол США: Украина может потерять 3% ВВП из-за «Северного потока — 2»

    Посол США: Украина может потерять 3% ВВП <nobr>из-за</nobr> «Северного потока — 2»

    Посол США на Украине Мари Йованович рассказала о потерях Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2».

    По словам американского посла, ежегодные потери Украины от транзита газа из-за пуска «Северного потока — 2» могут составить до 3% ВВП ежегодно.

    При этом она подчеркнула, что реформы в нефтегазовом секторе должны помочь Украине «остаться важной страной для транспортировки газа», передает РИА Новости.

    Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Построить его планируется рядом с «Северным потоком».

    смотретьЕвропейские инвесторы «Северного потока — 2» раскритиковали США за новые санкции против РФ
    Европейские инвесторы «Северного потока — 2» раскритиковали США за новые санкции против РФ
    Отметим, что в начале августа 2017 года Дональд Трамп подписал предложенный конгрессом закон об ужесточении санкций против РФ. Одной из его целей стал срыв реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Как объяснили в МИД РФ, в Вашингтоне решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский рынок.

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