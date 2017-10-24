Посол США на Украине Мари Йованович рассказала о потерях Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2».
По словам американского посла, ежегодные потери Украины от транзита газа из-за пуска «Северного потока — 2» могут составить до 3% ВВП ежегодно.
При этом она подчеркнула, что реформы в нефтегазовом секторе должны помочь Украине «остаться важной страной для транспортировки газа», передает РИА Новости.
Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Построить его планируется рядом с «Северным потоком».
Отметим, что в начале августа 2017 года Дональд Трамп подписал предложенный конгрессом закон об ужесточении санкций против РФ. Одной из его целей стал срыв реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Как объяснили в МИД РФ, в Вашингтоне решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский рынок.
При этом она подчеркнула, что реформы в нефтегазовом секторе должны помочь Украине «остаться важной страной для транспортировки газа», передает РИА Новости.
Напомним, проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод протяженностью 1220 км пройдет от российского побережья до побережья Германии по дну Балтийского моря. Построить его планируется рядом с «Северным потоком».
Отметим, что в начале августа 2017 года Дональд Трамп подписал предложенный конгрессом закон об ужесточении санкций против РФ. Одной из его целей стал срыв реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Как объяснили в МИД РФ, в Вашингтоне решили прибегнуть к неэкономическим методам борьбы за европейский рынок.
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