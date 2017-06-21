Майор Соколов. Игра без правил
ТВ-Эфир
Майор Соколов. Игра без правил
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 20:56
    Путин: «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект. газ, Европа, Путин, Северный поток. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин: «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект

    комментировать

    Путин: «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект

    Путин: «Северный поток — 2» — чисто коммерческий проект

      «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, и он не направлен против кого бы то ни было. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с главой концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

      «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Российский президент считает, что проект имеет все шансы на успех.

      Владимир Путин: «Я всегда подчеркиваю, что это чисто коммерческий проект. Он связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 миллиардов кубометров в год при сокращении добычи в европейских странах, в том числе на севере Европы. Этот проект не направлен против кого бы то ни было, а, наоборот, призван способствовать развитию энергетических рынков. Нужно, мне кажется, просто терпеливо и в доброжелательном ключе вести диалог со всеми нашими партнерами».

      Глава Shell, в свою очередь, отметил, что считает «Северный поток-2» проектом, который будет способствовать надежным поставкам газа и повысит энергобезопасность Европы. По словам Ван Бердена, он будет реализовываться на благо всех сторон — и европейцев, и Российской Федерации.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru