«Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, и он не направлен против кого бы то ни было. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на встрече с главой концерна Royal Dutch Shell Беном ван Берденом.

«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Российский президент считает, что проект имеет все шансы на успех.



Владимир Путин: «Я всегда подчеркиваю, что это чисто коммерческий проект. Он связан с перспективами расширения потребления газа в Европе до 510 миллиардов кубометров в год при сокращении добычи в европейских странах, в том числе на севере Европы. Этот проект не направлен против кого бы то ни было, а, наоборот, призван способствовать развитию энергетических рынков. Нужно, мне кажется, просто терпеливо и в доброжелательном ключе вести диалог со всеми нашими партнерами».



Глава Shell, в свою очередь, отметил, что считает «Северный поток-2» проектом, который будет способствовать надежным поставкам газа и повысит энергобезопасность Европы. По словам Ван Бердена, он будет реализовываться на благо всех сторон — и европейцев, и Российской Федерации.