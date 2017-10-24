Глава Минфина рассказал о рисках резкого замедления инфляции

Глава Минфина заявил, что резкое замедление инфляции в РФ создает риски для российских банков.
Снижение инфляции в России создает определенные риски для кредитных организаций. Об этом во вторник на форуме «Россия зовет» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что на фоне резкого замедления инфляции снижаются процентные ставки и ставки по облигациям федерального займа, а также риск-премии по инвестициям в Россию. В таких условиях банкам предстоит «больше внимания уделять эффективности деятельности, больше внимания уделять управленческим решениям в финансовом секторе», передает «Интерфакс» слова министра.
При этом снижение ставок позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций, считает министр.
Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России держится на нуле на протяжении последних шести недель. Аналитики отметили, что в течение двух месяцев в России наблюдается рекордная для российской экономики дефляция. К началу октября годовая инфляция в России замедлилась до 2,8%.
При этом снижение ставок позволит привлечь в российскую экономику больше ресурсов и инвестиций, считает министр.
Ранее сообщалось, что недельная инфляция в России держится на нуле на протяжении последних шести недель. Аналитики отметили, что в течение двух месяцев в России наблюдается рекордная для российской экономики дефляция. К началу октября годовая инфляция в России замедлилась до 2,8%.
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