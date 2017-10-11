Годовая инфляция в России снизилась до 2,8%

К 9 октября инфляция в годовом выражении в России замедлилась уже до 2,8%.
По данным Росстата, недельная инфляция в России в период с 3 по 9 октября оставалась на нулевом уровне пятую неделю подряд. При этом с начала года цены выросли на 1,7%.
В сентябре дефляция в России составила 0,1%, а в августе наблюдалась рекордная дефляция в 0,5%. На протяжении двух месяцев подряд дефляция наблюдалась всего второй раз, первый был в 1997 году.
Для сравнения: в целом за октябрь прошлого года инфляция составила 0,4%, а с начала 2016 года — 4,5%.
По данным Росстата, за прошедшую неделю на 2,4% подорожали куриные яйца, на 0,2–0,3% выросли цены на мясные консервы, молоко, сливочное масло, рис, шоколадные конфеты и соль. Одновременно с этим на 1,8% снизились цены на сахар-песок, на 0,7% подешевела гречневая крупа, на 0,1–0,3% — свинина, куры, маргарин и мука.
Также на 0,4% подешевела плодовоовощная продукция, в том числе белокочанная капуста, лук, морковь и яблоки. Дороже стали только огурцы и помидоры — на 7,3% и 2,2% соответственно.
Цены на бензин практически не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%, передает «Интерфакс».
В сентябре дефляция в России составила 0,1%, а в августе наблюдалась рекордная дефляция в 0,5%. На протяжении двух месяцев подряд дефляция наблюдалась всего второй раз, первый был в 1997 году.
Для сравнения: в целом за октябрь прошлого года инфляция составила 0,4%, а с начала 2016 года — 4,5%.
По данным Росстата, за прошедшую неделю на 2,4% подорожали куриные яйца, на 0,2–0,3% выросли цены на мясные консервы, молоко, сливочное масло, рис, шоколадные конфеты и соль. Одновременно с этим на 1,8% снизились цены на сахар-песок, на 0,7% подешевела гречневая крупа, на 0,1–0,3% — свинина, куры, маргарин и мука.
Также на 0,4% подешевела плодовоовощная продукция, в том числе белокочанная капуста, лук, морковь и яблоки. Дороже стали только огурцы и помидоры — на 7,3% и 2,2% соответственно.
Цены на бензин практически не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%, передает «Интерфакс».
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