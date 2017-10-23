Руководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря

Дмитрию Лядову избрали меру пресечения по делу о хищении бюджетных средств.
Сегодня в Октябрьском районном суде избрали меру пресечения 36-летнему общественному деятелю Дмитрию Лядову. По одной из версий, поводом для возбуждения уголовного дела «Покушение на хищение в крупном размере» стали субсидии в более чем полмиллиона рублей на организацию школы молодых специалистов под эгидой союза.
Заявку на работу и возмещение уже существующих затрат подавали постфактум, однако одобрения подобной схемы в Смольном добиться не удалось. Вместо этого в профильном комитете написали заявление в МВД: занятия, оцененные в полмиллиона рублей, якобы проводились только на бумаге.
Однако адвокат обвиняемого уверяет: школа молодых специалистов работала в другие сроки, и они были согласованы с комитетом.
Российский союз молодежи существует уже два десятилетия. Похожие отделения есть почти во всех субъектах страны. Но, по информации журналистов, именно в Северной столице некоммерческая организация стала фактически коммерческой структурой, ежегодно выигрывая многомиллионные контракты.
Сам Дмитрий Лядов пришел в молодежную политику после карьеры в МВД. Правда, в структуре правоохранительных органов он надолго не задержался. В 2010 году его осудили за получение скромной взятки размером 9 тысяч рублей.
Заявку на работу и возмещение уже существующих затрат подавали постфактум, однако одобрения подобной схемы в Смольном добиться не удалось. Вместо этого в профильном комитете написали заявление в МВД: занятия, оцененные в полмиллиона рублей, якобы проводились только на бумаге.
Однако адвокат обвиняемого уверяет: школа молодых специалистов работала в другие сроки, и они были согласованы с комитетом.
Российский союз молодежи существует уже два десятилетия. Похожие отделения есть почти во всех субъектах страны. Но, по информации журналистов, именно в Северной столице некоммерческая организация стала фактически коммерческой структурой, ежегодно выигрывая многомиллионные контракты.
Сам Дмитрий Лядов пришел в молодежную политику после карьеры в МВД. Правда, в структуре правоохранительных органов он надолго не задержался. В 2010 году его осудили за получение скромной взятки размером 9 тысяч рублей.
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