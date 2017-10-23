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    Руководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря. Санкт-Петербург, аресты, мошенничество, хищения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРуководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря

    Руководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря

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    Руководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря

    Руководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря

    Руководителя питерского Союза молодежи отправили под домашний арест до декабря

      Дмитрию Лядову избрали меру пресечения по делу о хищении бюджетных средств.

      Сегодня в Октябрьском районном суде избрали меру пресечения 36-летнему общественному деятелю Дмитрию Лядову. По одной из версий, поводом для возбуждения уголовного дела «Покушение на хищение в крупном размере» стали субсидии в более чем полмиллиона рублей на организацию школы молодых специалистов под эгидой союза.

      Заявку на работу и возмещение уже существующих затрат подавали постфактум, однако одобрения подобной схемы в Смольном добиться не удалось. Вместо этого в профильном комитете написали заявление в МВД: занятия, оцененные в полмиллиона рублей, якобы проводились только на бумаге.

      Однако адвокат обвиняемого уверяет: школа молодых специалистов работала в другие сроки, и они были согласованы с комитетом.

      Российский союз молодежи существует уже два десятилетия. Похожие отделения есть почти во всех субъектах страны. Но, по информации журналистов, именно в Северной столице некоммерческая организация стала фактически коммерческой структурой, ежегодно выигрывая многомиллионные контракты.

      Сам Дмитрий Лядов пришел в молодежную политику после карьеры в МВД. Правда, в структуре правоохранительных органов он надолго не задержался. В 2010 году его осудили за получение скромной взятки размером 9 тысяч рублей.

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