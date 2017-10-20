В Петербурге задержан глава отделения Российского молодежного союза

Дмитрия Лядова подозревают в мошенничестве при освоении бюджетных средств.
В Петербурге задержан глава городского отделения Российского молодежного союза Дмитрий Лядов. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, Лядова подозревают в крупном мошенничестве, связанном с освоением бюджетных средств. Известно, что задержанию предшествовал обыск в квартире руководителя общественной организации.
Дмитрий Лядов служил в правоохранительных органах, но покинул милицию в звании капитана после истории с мелкой взяткой. Вскоре в 2015 году он возглавил межрегиональную общественную организацию Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это произошло сразу после смены руководства в комитете по молодежной политике.
Затем он начал получать серьезное финансирование от государства. Самый крупный контракт на 3,2 млн рублей был заключен в этом году и связан с отправкой делегаций Петербурга на федеральные молодежные форумы «Территория смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек».
Как уточняет «Фонтанка», обыски и задержание связаны именно с подрядами, которые Лядов получал от городского комитета по молодежной политике.
Дмитрий Лядов служил в правоохранительных органах, но покинул милицию в звании капитана после истории с мелкой взяткой. Вскоре в 2015 году он возглавил межрегиональную общественную организацию Российского союза молодежи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это произошло сразу после смены руководства в комитете по молодежной политике.
Затем он начал получать серьезное финансирование от государства. Самый крупный контракт на 3,2 млн рублей был заключен в этом году и связан с отправкой делегаций Петербурга на федеральные молодежные форумы «Территория смыслов», «Таврида», «Балтийский Артек».
Как уточняет «Фонтанка», обыски и задержание связаны именно с подрядами, которые Лядов получал от городского комитета по молодежной политике.
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