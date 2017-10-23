Александр Емельяненко нашел русофобию в ДНК американцев

Известный российский боец Александр Емельяненко считает, что у большинства американцев русофобия записана в ДНК.
Рассказывая о причинах сотрудничества с клубом «Ахмат», которое началось совсем недавно, боец удивился, что кого-то может удивить его решение. При этом он признался, что самого его удивляет желание российских спортсменов работать в Европе или Соединенных Штатах.
Александр Емельяненко: «Меня интересует другое: почему ни у кого не возникает вопросов, из-за чего наши российские спортсмены едут выступать в Европу и Америку. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но, тем не менее, никто не задает вопросов об этом».
В интервью изданию «Советский спорт» Емельяненко также заявил, что большинство американцев желают России зла и «дышат ядом на нас».
Напомним, Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над домработницей и похищение ее паспорта. В конце 2016 года Емельяненко вышел на свободу: суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока. В сентябре 2017 года он победил в первом за три года поединке с бразильцем Джеронимо Мондрагоном.
Александр Емельяненко: «Меня интересует другое: почему ни у кого не возникает вопросов, из-за чего наши российские спортсмены едут выступать в Европу и Америку. В США, например, наши бойцы выступают по рабочей визе, соответственно, с боев они платят налоги в американскую казну. А у американцев чувство русофобии на уровне ДНК. Но, тем не менее, никто не задает вопросов об этом».
В интервью изданию «Советский спорт» Емельяненко также заявил, что большинство американцев желают России зла и «дышат ядом на нас».
Напомним, Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над домработницей и похищение ее паспорта. В конце 2016 года Емельяненко вышел на свободу: суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока. В сентябре 2017 года он победил в первом за три года поединке с бразильцем Джеронимо Мондрагоном.
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