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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Александр Емельяненко победил в первом бою после выхода из колонии

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    Александр Емельяненко победил в первом бою после выхода из колонии

    Александр Емельяненко победил в первом бою после выхода из колонии

    Скандально известный боец Александр Емельяненко одержал победу в первом за три года поединке.

    Емельяненко победил техническим нокаутом на 36-й секунде поединка с бразильцем Джеронимо Мондрагоном. Бой состоялся в Москве под эгидой WFCA (World fighting championship Akhmat), сообщает ТАСС.

    Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над домработницей и похищение ее паспорта. В конце 2016 года Емельяненко вышел на свободу: суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.

    Последний раз Емельяненко проводил бой в январе 2014 года, когда проиграл соотечественнику Дмитрию Сосновскому.

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