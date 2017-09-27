Александр Емельяненко победил в первом бою после выхода из колонии

Скандально известный боец Александр Емельяненко одержал победу в первом за три года поединке.
Емельяненко победил техническим нокаутом на 36-й секунде поединка с бразильцем Джеронимо Мондрагоном. Бой состоялся в Москве под эгидой WFCA (World fighting championship Akhmat), сообщает ТАСС.
Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над домработницей и похищение ее паспорта. В конце 2016 года Емельяненко вышел на свободу: суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.
Последний раз Емельяненко проводил бой в январе 2014 года, когда проиграл соотечественнику Дмитрию Сосновскому.
Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима за сексуальное насилие над домработницей и похищение ее паспорта. В конце 2016 года Емельяненко вышел на свободу: суд назначил ему два года исправительных работ вместо неотбытого в колонии срока.
Последний раз Емельяненко проводил бой в январе 2014 года, когда проиграл соотечественнику Дмитрию Сосновскому.
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