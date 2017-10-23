На «Эхе Москвы» намерены усилить охрану после нападения на журналистку

Главный редактор «Эха Москвы» попросил усилить охрану здания, в котором находится редакция радиостанции.
Нападавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр тщательно продумал свою атаку. Он без особого труда обезвредил охрану слезоточивым газом и беспрепятственно добрался до редакции, ориентируясь по схеме здания на английскиом языке.
По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь. На допросе злоумышленник Борис Гриц показал, что сюда в здание редакции «Эха Москвы» его с перочинным ножом в руках привела незримая связь с пострадавшей. Гриц не стал отрицать вину и заявил, что подвергался «телепатическим преследованиям» со стороны журналистки. Злоумышленнику грозит ответственность по статье «Покушение на убийство».
Сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы. На радиостанции потрясены случившимся. Журналисты «Эха Москвы» говорят, что привыкли к угрозам в свой адрес, но не понимают, как нападавший среди бела дня смог преодолеть два поста охраны и попал в редакцию. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уже попросил усилить охрану офиса радиостанции. Союз журналистов назвал случившееся атакой на свободу слова.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь. На допросе злоумышленник Борис Гриц показал, что сюда в здание редакции «Эха Москвы» его с перочинным ножом в руках привела незримая связь с пострадавшей. Гриц не стал отрицать вину и заявил, что подвергался «телепатическим преследованиям» со стороны журналистки. Злоумышленнику грозит ответственность по статье «Покушение на убийство».
Сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы. На радиостанции потрясены случившимся. Журналисты «Эха Москвы» говорят, что привыкли к угрозам в свой адрес, но не понимают, как нападавший среди бела дня смог преодолеть два поста охраны и попал в редакцию. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уже попросил усилить охрану офиса радиостанции. Союз журналистов назвал случившееся атакой на свободу слова.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Комментарии