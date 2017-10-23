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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    На «Эхе Москвы» намерены усилить охрану после нападения на журналистку. Госдума, журналистика, нападения, Собянин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа «Эхе Москвы» намерены усилить охрану после нападения на журналистку

    На «Эхе Москвы» намерены усилить охрану после нападения на журналистку

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    На «Эхе Москвы» намерены усилить охрану после нападения на журналистку

    На «Эхе Москвы» намерены усилить охрану после нападения на журналистку

      Главный редактор «Эха Москвы» попросил усилить охрану здания, в котором находится редакция радиостанции.

      Нападавший на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр тщательно продумал свою атаку. Он без особого труда обезвредил охрану слезоточивым газом и беспрепятственно добрался до редакции, ориентируясь по схеме здания на английскиом языке.

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      По предварительным данным, причиной атаки стала личная неприязнь. На допросе злоумышленник Борис Гриц показал, что сюда в здание редакции «Эха Москвы» его с перочинным ножом в руках привела незримая связь с пострадавшей. Гриц не стал отрицать вину и заявил, что подвергался «телепатическим преследованиям» со стороны журналистки. Злоумышленнику грозит ответственность по статье «Покушение на убийство».

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      Сейчас пострадавшая Татьяна Фельгенгауэр находится в НИИ имени Склифосовского. Журналистку прооперировали и ввели в состояние искусственной комы. На радиостанции потрясены случившимся. Журналисты «Эха Москвы» говорят, что привыкли к угрозам в свой адрес, но не понимают, как нападавший среди бела дня смог преодолеть два поста охраны и попал в редакцию. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов уже попросил усилить охрану офиса радиостанции. Союз журналистов назвал случившееся атакой на свободу слова.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.

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