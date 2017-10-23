Жители поселков под Петербургом не рады строительству мусороперерабатывающего завода

Масштабный частный проект стоимостью 4,5 млрд рублей будет реализован в районе Волхонского шоссе рядом с несколькими населенными пунктами. Жителей поселков возмущает тот факт, что общественных слушаний никто не проводил.

Недалеко от юго-западных границ Петербурга должен появиться большой частный мусороперерабатывающий завод. Целый комплекс стоимостью в 4,5 млрд рублей построят без привлечения бюджетных средств.



Бизнес-план предполагает переработку отходов 2-го класса опасности, но на оборудовании мирового уровня. Впрочем, появлению такого градообразующего предприятия не рады жители окрестных поселков Лигово, Дружба, Аннино, Горелово, Новоселье.



Судя по всему, место под завод сразу за съездом с КАД на Волхонское шоссе уже начали зачищать бульдозерами, несколько деревьев оказались повалены. А жители негодуют по поводу мусорных пакетов, которые тут вдруг стали появляться. По проекту завод займет 41 гектар. Это значит, что все деревья будут вырублены.



Местные жители проводили собственное расследование и выяснили, что у этого участка кадастровый номер ТИ1–1, что по закону о землепользовании позволяет обращаться с отходами, но лишь 4-го класса опасности, а тут налицо 1-й или 2-й. В таком случае необходимо территорию переводить в другую категорию. Но без общественных слушаний это невозможно.



Их, кстати, и не было, возмущаются активисты. Участок просто отдали в аренду. В комитете по инвестициям не стали отрицать: завод будет перерабатывать мусор 2-го класса. Но участок по всем санпинам и экологическим нормам для такой деятельности подходит.



Ирина Бабюк, председатель Комитета по инвестициям Петербурга: «Земельный участок позволяет осуществлять специальную деятельность, то есть размещение завода по мусоропереработке возможно. Только там ограничен объем, который может перерабатывать данный завод. Мы этот проект будем реализовывать поэтапно. И не говорим о том, что мы будем нарушать какие-то градостроительные ограничения. Этого не будет».



То есть в принципе увеличение оборотов завода в дальнейшем возможно. Что по идее должно повлечь за собой и общественные слушания и смену кадастрового номера участка. Инвестором в этом проекте выступает компания петербургского миллиардера Александра Ебралидзе. Город выбрал его потому, что он единственный среди потенциальных участников этого бизнеса представил вариант не термического сжигания мусора, а его биологического разложения.



Мол, это самая экологически чистая технология. На этом как таковые подробности работы будущего завода заканчиваются. А владелец успокаивает, что предприятие будет функционировать не просто по примеру западных стран, но и на заграничном оборудовании. То есть ни один ядовитый газ не отравит атмосферу.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Антона Зыкова.