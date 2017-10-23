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Возвращение Мухтара

    Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти выросло до 17 человек

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    • Фото: glaza_i_ushi / vk.com
    Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти выросло до 17 человек

    Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти выросло до 17 человек

    Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленобласти выросло до 17 человек
  • Фото: glaza_i_ushi / vk.com

    • По уточненным данным, в аварии с участием микроавтобуса в Ленинградской области увеличилось до 17 человек.

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, среди пострадавших трое детей. Десять человек доставлены в больницы.

    Источник: «По уточненным данным, при столкновении микроавтобуса с легковушкой пострадали 17 человек, в том числе три ребенка, десять из них госпитализированы».

    Ранее сообщалось, что около 22:10 мск в воскресенье на 90-м километре автодороги «Нарва» водитель автобуса Mercedes совершил столкновение с автомобилем Ford. В результате оба транспортных средства съехали в кювет. По данному факту проводится проверка.

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