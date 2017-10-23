Судебный детектив
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Судебный детектив

    Автобус съехал в кювет в Ленобласти: 7 пострадавших

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    Автобус съехал в кювет в Ленобласти: 7 пострадавших

    Автобус съехал в кювет в Ленобласти: 7 пострадавших

    Автобус Mercedes съехал в кювет в Волосовском районе Ленобласти. В результате ДТП водитель и шестеро пассажиров получили травмы.

    Как сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД, авария произошла около 22:10 мск в воскресенье на 90-м километре автодороги «Нарва».

    Водитель, мужчина 1963 года рождения, управляя автобусом Mercedes, совершил столкновение с автомобилем Ford, после чего оба транспортных средства оказались в кювете.

    В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек, водитель автобуса и шестеро его пассажиров, в том числе ребенок. По данному факту проводится проверка.

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