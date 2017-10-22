Потасовки и стычки с полицией: у Рады завершилось созванное Саакашвили вече

Народное вече у здания Верховной рады в Киеве завершилось, люди расходятся по домам.
Как передает РИА Новости, кроме стычки участников вече с полицией, которая блокировала аудиоаппаратуру для сцены в палаточном городке, других конфликтных ситуаций на акции не было.
После того как участники вече помогли донести звуковую аппаратуру к сцене, митинг продлился еще около часа.
Организаторы закрыли собрание и призвали людей снова приходить на площадь, когда об этом вновь объявят. Они пообещали, что протесты продолжатся и дальше в ожидании возобновления работы парламента. Ближайшее заседание Рады пройдет седьмого ноября.
Вече проходило по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили. У здания парламента продолжают дежурить сотрудники полиции и Нацгвардии.
После того как участники вече помогли донести звуковую аппаратуру к сцене, митинг продлился еще около часа.
Организаторы закрыли собрание и призвали людей снова приходить на площадь, когда об этом вновь объявят. Они пообещали, что протесты продолжатся и дальше в ожидании возобновления работы парламента. Ближайшее заседание Рады пройдет седьмого ноября.
Вече проходило по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили. У здания парламента продолжают дежурить сотрудники полиции и Нацгвардии.
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