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    Потасовки и стычки с полицией: у Рады завершилось созванное Саакашвили вече

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    • Фото: twitter.com
    Потасовки и стычки с полицией: у Рады завершилось созванное Саакашвили вече

    Потасовки и стычки с полицией: у Рады завершилось созванное Саакашвили вече

    Потасовки и стычки с полицией: у Рады завершилось созванное Саакашвили вече
  • Фото: twitter.com

    • Народное вече у здания Верховной рады в Киеве завершилось, люди расходятся по домам.

    Как передает РИА Новости, кроме стычки участников вече с полицией, которая блокировала аудиоаппаратуру для сцены в палаточном городке, других конфликтных ситуаций на акции не было.

    После того как участники вече помогли донести звуковую аппаратуру к сцене, митинг продлился еще около часа.

    Организаторы закрыли собрание и призвали людей снова приходить на площадь, когда об этом вновь объявят. Они пообещали, что протесты продолжатся и дальше в ожидании возобновления работы парламента. Ближайшее заседание Рады пройдет седьмого ноября.

    смотретьСаакашвили «сливает» протест: кто на самом деле стоит за «Михомайданом»
    Саакашвили «сливает» протест: кто на самом деле стоит за «Михомайданом»
    Вече проходило по инициативе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили. У здания парламента продолжают дежурить сотрудники полиции и Нацгвардии.

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