Босниец Джумхур выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

Победителем теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде стал спортсмен из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.
В финале 25-летний Джумхур, посеянный на московском турнире под шестым номером, победил Ричардаса Беранкиса из Литвы в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:4.
Благодаря успеху на кортах «Олимпийского» Дамир Джумхур, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, поднимется на 33-ю строчку, что станет лучшим достижением в его карьере, отмечает ТАСС. В сентябре Джумхур праздновал победу на турнире в Санкт-Петербурге.
Напомним, накануне в финале соревнований в женском одиночном разряде россиянка Дарья Касаткина уступила немке Юлии Гёргес.
Благодаря успеху на кортах «Олимпийского» Дамир Джумхур, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, поднимется на 33-ю строчку, что станет лучшим достижением в его карьере, отмечает ТАСС. В сентябре Джумхур праздновал победу на турнире в Санкт-Петербурге.
Напомним, накануне в финале соревнований в женском одиночном разряде россиянка Дарья Касаткина уступила немке Юлии Гёргес.
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