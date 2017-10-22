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    Босниец Джумхур выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

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    • Фото: РИА Новости, Антон Денисов
    Босниец Джумхур выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

    Босниец Джумхур выиграл «ВТБ Кубок Кремля»

    Босниец Джумхур выиграл «ВТБ Кубок Кремля»
  • Фото: РИА Новости, Антон Денисов

    • Победителем теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде стал спортсмен из Боснии и Герцеговины Дамир Джумхур.

    В финале 25-летний Джумхур, посеянный на московском турнире под шестым номером, победил Ричардаса Беранкиса из Литвы в трех сетах со счетом 6:2, 1:6, 6:4.

    Благодаря успеху на кортах «Олимпийского» Дамир Джумхур, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, поднимется на 33-ю строчку, что станет лучшим достижением в его карьере, отмечает ТАСС. В сентябре Джумхур праздновал победу на турнире в Санкт-Петербурге.

    Напомним, накануне в финале соревнований в женском одиночном разряде россиянка Дарья Касаткина уступила немке Юлии Гёргес.

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