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    Касаткина уступила немке Гёргес в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

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    Касаткина уступила немке Гёргес в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

    Касаткина уступила немке Гёргес в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

    Россиянка Дарья Касаткина уступила немке Юлии Гёргес в финальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

    Финальная встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу немецкой спортсменки Юлии Гёргес, которая была посеяна на турнире под седьмым номером.

    Касаткина в четвертый раз принимала участие в московском турнире. В предыдущие три раза ее выступление завершалось на стадии четвертьфинала. До главной встречи она дошла впервые.

    Турнир «ВТБ Кубок Кремля» проводится на кортах спорткомплекса «Олимпийский». Он завершится в воскресенье, 22 октября. Общий призовой фонд — 1,6 млн долларов. Впервые в истории турнира главный трофей в женском одиночном разряде завоевала немецкая спортсменка.

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