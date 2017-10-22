«Мы не закрывали дверь»: экс-посол Кисляк видит возможность сотрудничества с США

Удивительно, но не так много людей знали фамилию Кисляка, когда он представлял Россию на инаугурации Трампа. Но вскоре его узнал весь мир. Рукопожатие при встрече с ним делало любого американца «нерукопожатным». Ведь если даже старший сын Трампа объяснялся в конгрессе, зачем встречался с ним, это много говорит о том, кем стал Кисляк для американцев.
Сейчас Сергей Кисляк в отставке, находится в России и представляет Мордовию в Совете Федерации. В интервью НТВ он рассказал о том, каким он видит будущее. Между тем до сих пор все американские СМИ гоняются за ним с одним вопросом: «Сергей, вы шпион?».
Сергей Кисляк: «Да, это правда. Я так был разочарован, что они не рассказали о Мордовии. Потому что, приехав туда и увидев, какой замечательный город Саранск, какая замечательная республика, я горжусь, что они мне доверили быть их представителем в сенате. Я думал, что у CNN хватит мудрости рассказать о совершенно замечательной земле и замечательных людях, которые там живут. Но они были сфокусированы только на одном вопросе: „Вы шпион?“».
Бывший посол заявил, что американский политический класс в настоящее время страдает от «наэлектризованности».
Сергей Кисляк: «Когда демократы борются с республиканцами, часть республиканской партии борется с Белым домом, часть администрации противостоит другой части, когда пресса, по большей части либеральная, борется с избранным президентом, когда спецслужбы подбрасывают свои дрова в огонь, все напряжено».
По его мнению, нынешняя ситуация в США лишний раз доказывает, что для американцев отношения с Россией оказались не слишком важны, поскольку ими жертвуют ради достижения определенных политических целей.
Сергей Кисляк: «Ну и плюс к этому там немалое количество людей, которые изначально против России работали, которые изначально давили для того, чтобы американцы заняли жесткую и иногда даже агрессивную линию в отношении нашей страны».
В интервью НТВ бывший посол также рассказал, что он чувствовал, оказавшись под давлением в США и продолжая работать в таких условиях.
Сергей Кисляк: «Вы знаете, как американцы говорят, это приходит с территории. Занимаешься этой работой, ты должен отвечать за свои действия и быть способным выдержать все, что она за собой влечет. На самом деле я мало думал об эмоциях, а я думал о том, что мы можем сделать, чтобы хоть чуть-чуть выровнять отношения».
Кисляк отметил, что происходившее вокруг него было основано на выдуманных теориях. Он считает случившееся неприемлемым и даже «непристойным», но по-прежнему видит поле для договоренностей с США.
Сергей Кисляк: «Оно всегда есть. Более того, при всех вот этих трудностях, которые возникают, ни на одном этапе, ни на одном повороте мы не закрывали дверь для возможности работать вместе по вопросам, которые интересуют Россию».
Сергей Кисляк: «Да, это правда. Я так был разочарован, что они не рассказали о Мордовии. Потому что, приехав туда и увидев, какой замечательный город Саранск, какая замечательная республика, я горжусь, что они мне доверили быть их представителем в сенате. Я думал, что у CNN хватит мудрости рассказать о совершенно замечательной земле и замечательных людях, которые там живут. Но они были сфокусированы только на одном вопросе: „Вы шпион?“».
Бывший посол заявил, что американский политический класс в настоящее время страдает от «наэлектризованности».
Сергей Кисляк: «Когда демократы борются с республиканцами, часть республиканской партии борется с Белым домом, часть администрации противостоит другой части, когда пресса, по большей части либеральная, борется с избранным президентом, когда спецслужбы подбрасывают свои дрова в огонь, все напряжено».
По его мнению, нынешняя ситуация в США лишний раз доказывает, что для американцев отношения с Россией оказались не слишком важны, поскольку ими жертвуют ради достижения определенных политических целей.
Сергей Кисляк: «Ну и плюс к этому там немалое количество людей, которые изначально против России работали, которые изначально давили для того, чтобы американцы заняли жесткую и иногда даже агрессивную линию в отношении нашей страны».
В интервью НТВ бывший посол также рассказал, что он чувствовал, оказавшись под давлением в США и продолжая работать в таких условиях.
Сергей Кисляк: «Вы знаете, как американцы говорят, это приходит с территории. Занимаешься этой работой, ты должен отвечать за свои действия и быть способным выдержать все, что она за собой влечет. На самом деле я мало думал об эмоциях, а я думал о том, что мы можем сделать, чтобы хоть чуть-чуть выровнять отношения».
Кисляк отметил, что происходившее вокруг него было основано на выдуманных теориях. Он считает случившееся неприемлемым и даже «непристойным», но по-прежнему видит поле для договоренностей с США.
Сергей Кисляк: «Оно всегда есть. Более того, при всех вот этих трудностях, которые возникают, ни на одном этапе, ни на одном повороте мы не закрывали дверь для возможности работать вместе по вопросам, которые интересуют Россию».
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