В Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички

В одном из районов Литвы возле памятников советским воинам появились таблички с указанием, что надписи на монументах «не соответствуют исторической правде».
Относятся такие пояснения к стелам, которые возвели в честь солдат Красной армии, павшим во время освобождения Литвы, Латвии и Эстонии от немецкой оккупации. В муниципальном отделе по культурному наследию отметили, что инициатива принадлежит исключительно местным властям, поскольку с федеральными ведомствами данный вопрос решить не удалось.
Борьбу с историей сейчас ведут и в соседней Польше. Накануне там вступил в силу закон о декоммунизации, который позволяет сносить памятники советским солдатам.
Борьбу с историей сейчас ведут и в соседней Польше. Накануне там вступил в силу закон о декоммунизации, который позволяет сносить памятники советским солдатам.
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