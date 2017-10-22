Едим Дома
ТВ-Эфир
Едим Дома
    В Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички. Литва, СССР, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички

    В Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички

    3 комментария
    В Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички

    В Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички

    В Литве у советских памятников появились «разоблачительные» таблички

      В одном из районов Литвы возле памятников советским воинам появились таблички с указанием, что надписи на монументах «не соответствуют исторической правде».

      Относятся такие пояснения к стелам, которые возвели в честь солдат Красной армии, павшим во время освобождения Литвы, Латвии и Эстонии от немецкой оккупации. В муниципальном отделе по культурному наследию отметили, что инициатива принадлежит исключительно местным властям, поскольку с федеральными ведомствами данный вопрос решить не удалось.

      Борьбу с историей сейчас ведут и в соседней Польше. Накануне там вступил в силу закон о декоммунизации, который позволяет сносить памятники советским солдатам.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru