Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
    Война с памятниками в Польше вышла на новый уровень. Великая Отечественная война, памятники, Польша, СССР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВойна с памятниками в Польше вышла на новый уровень

    Война с памятниками в Польше вышла на новый уровень

    комментировать
    Война с памятниками в Польше вышла на новый уровень

    Война с памятниками в Польше вышла на новый уровень

    Война с памятниками в Польше вышла на новый уровень

      В Польше начинает действовать обновленный закон о декоммунизации. Он предусматривает снос советских мемориалов. По подсчетам экспертов, такая участь ждет больше 200 памятников воинам Красной армии. Российские дипломаты уже назвали это возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.

      В сентябре власти небольшого городка Тшанка постановили, что захоронений под памятником нет, и раскурочили его экскаваторами. Информацию российской стороны о нескольких десятках погребенных на этом месте красноармейцев просто проигнорировали.

      Война с памятниками уводит российско-польские отношения, и так находящиеся на нулевой отметке, в зону отрицательных дипломатических температур.

      Сергей Андреев, посол РФ в Польше: «Практически все, что можно было сделать, чтобы эти отношения максимально ухудшить, уже сделано. Это попытка раз и навсегда (это официальная формулировка из официальных документов) „избавиться от ложного чувства благодарности по отношению к Советскому Союзу, Красной армии“».

      Польская сторона считает памятники и мемориалы, под которыми нет захоронений, «символическими». Хотя этого термина нет ни в одном из межправительственных договоров и соглашений. А современная польская историческая трактовка Второй мировой автоматически признает их еще и символами доминирования и оккупации, которые, естественно, необходимо сносить.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru