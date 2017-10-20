Война с памятниками в Польше вышла на новый уровень

В Польше начинает действовать обновленный закон о декоммунизации. Он предусматривает снос советских мемориалов. По подсчетам экспертов, такая участь ждет больше 200 памятников воинам Красной армии. Российские дипломаты уже назвали это возмутительной провокацией, которая не останется без последствий.
В сентябре власти небольшого городка Тшанка постановили, что захоронений под памятником нет, и раскурочили его экскаваторами. Информацию российской стороны о нескольких десятках погребенных на этом месте красноармейцев просто проигнорировали.
Война с памятниками уводит российско-польские отношения, и так находящиеся на нулевой отметке, в зону отрицательных дипломатических температур.
Сергей Андреев, посол РФ в Польше: «Практически все, что можно было сделать, чтобы эти отношения максимально ухудшить, уже сделано. Это попытка раз и навсегда (это официальная формулировка из официальных документов) „избавиться от ложного чувства благодарности по отношению к Советскому Союзу, Красной армии“».
Польская сторона считает памятники и мемориалы, под которыми нет захоронений, «символическими». Хотя этого термина нет ни в одном из межправительственных договоров и соглашений. А современная польская историческая трактовка Второй мировой автоматически признает их еще и символами доминирования и оккупации, которые, естественно, необходимо сносить.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
Война с памятниками уводит российско-польские отношения, и так находящиеся на нулевой отметке, в зону отрицательных дипломатических температур.
Сергей Андреев, посол РФ в Польше: «Практически все, что можно было сделать, чтобы эти отношения максимально ухудшить, уже сделано. Это попытка раз и навсегда (это официальная формулировка из официальных документов) „избавиться от ложного чувства благодарности по отношению к Советскому Союзу, Красной армии“».
Польская сторона считает памятники и мемориалы, под которыми нет захоронений, «символическими». Хотя этого термина нет ни в одном из межправительственных договоров и соглашений. А современная польская историческая трактовка Второй мировой автоматически признает их еще и символами доминирования и оккупации, которые, естественно, необходимо сносить.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Савина.
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