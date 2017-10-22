Лидер победившего на выборах в Чехии движения хочет активной роли страны в ЕС

Чехия должна играть активную роль в ЕС и искать союзников для решения проблемы нелегальной миграции. Такое мнение высказал лидер победившего на парламентских выборах в Чехии правоцентристского движения АНО («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш.
Андрей Бабиш: «Мы должны подготовить темы, предложить Евросовету, что мы хотим изменить. Улучшение в два раза качества продуктов питания, решение проблемы миграции, борьба с миграцией и другие вопросы».
Он отметил, что страны Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), выступающей против выполнения миграционных квот Евросоюза, нуждаются в союзниках, среди кандидатов в которые он назвал Австрию, Словению и Хорватию.
Андрей Бабиш: «Определенно, мы имеем союзника в лице Австрии, председателя Австрийской народной партии и министра иностранных дел Себастьяна Курца, позиция которого по вопросу миграции совпадает с нашей».
Движение АНО в субботу одержало победу на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Его кандидатов поддержали 29,64% избирателей.
Он отметил, что страны Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия), выступающей против выполнения миграционных квот Евросоюза, нуждаются в союзниках, среди кандидатов в которые он назвал Австрию, Словению и Хорватию.
Андрей Бабиш: «Определенно, мы имеем союзника в лице Австрии, председателя Австрийской народной партии и министра иностранных дел Себастьяна Курца, позиция которого по вопросу миграции совпадает с нашей».
Движение АНО в субботу одержало победу на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Его кандидатов поддержали 29,64% избирателей.
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