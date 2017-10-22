Движение миллиардера Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии

Правоцентристское движение АНО («Акция недовольных граждан») победило на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии.
Кандидатов движения поддержали 29,64% избирателей. К урнам для голосования пришли 60,84% из более чем 8 млн чешских избирателей, передает ТАСС.
АНО сформирует крупнейшую фракцию (78 кресел) в 200-мандатной нижней палате, куда также прошли еще восемь политических субъектов.
Неожиданностью стали крайне слабые результаты социал-демократов и коммунистов. Эти партии собрали наименьшее число голосов избирателей за последние 20 лет. Местные СМИ назвали это «сокрушительным поражением левых сил».
АНО сформирует крупнейшую фракцию (78 кресел) в 200-мандатной нижней палате, куда также прошли еще восемь политических субъектов.
Неожиданностью стали крайне слабые результаты социал-демократов и коммунистов. Эти партии собрали наименьшее число голосов избирателей за последние 20 лет. Местные СМИ назвали это «сокрушительным поражением левых сил».
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