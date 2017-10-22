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Кин-дза-дза

    Движение миллиардера Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии

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    Движение миллиардера Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии

    Движение миллиардера Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии

    Правоцентристское движение АНО («Акция недовольных граждан») победило на завершившихся в субботу выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии.

    Кандидатов движения поддержали 29,64% избирателей. К урнам для голосования пришли 60,84% из более чем 8 млн чешских избирателей, передает ТАСС.

    АНО сформирует крупнейшую фракцию (78 кресел) в 200-мандатной нижней палате, куда также прошли еще восемь политических субъектов.

    Неожиданностью стали крайне слабые результаты социал-демократов и коммунистов. Эти партии собрали наименьшее число голосов избирателей за последние 20 лет. Местные СМИ назвали это «сокрушительным поражением левых сил».

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