Манифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек

По данным полиции, около 450 тысяч человек приняли участие в манифестации в столице Каталонии.
Центр Барселоны сегодня перекрывали в связи с проведением многотысячного марша в поддержку независимости Каталонии. Манифестация, как отмечает РИА Новости, проходила с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultura. Городская полиция на своей странице в Twitter сообщила, что манифестация собрала около 450 тысяч человек.
В первых рядах было замечено и местное руководство, в частности, премьер региона Карлес Пучдемон. Как ожидается, позже в субботу он планирует выступить с телеобращением.
Что скажет Пучдемон, неизвестно. Ранее он грозился провозгласить суверенитет Каталонии, если официальный Мадрид откажется от переговоров и пойдет на крайние меры. А именно это сегодня и произошло: испанское правительство намерено отстранить Пучдемона и верных ему министров от власти. Одобрить принудительные меры должен Сенат королевства — заседание назначено на следующую пятницу.
Напомним, правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, чтобы приостановить полномочия властей Каталонии. В кабмине пояснили: Каталония не утратит статус автономии. Однако там проведут выборы, а местное правительство пока будет подчиняться новым назначенцам Мадрида. 155-я статья применяется впервые в истории страны. Как заявил испанский премьер, это вынужденная мера.
После того как испанский премьер Мариано Рахой объявил сегодня о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.
Unes 450.000 persones han participat aquesta tarda a la manifestació convocada a #Barcelona #21Oct— Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 21 октября 2017 г.
В первых рядах было замечено и местное руководство, в частности, премьер региона Карлес Пучдемон. Как ожидается, позже в субботу он планирует выступить с телеобращением.
Что скажет Пучдемон, неизвестно. Ранее он грозился провозгласить суверенитет Каталонии, если официальный Мадрид откажется от переговоров и пойдет на крайние меры. А именно это сегодня и произошло: испанское правительство намерено отстранить Пучдемона и верных ему министров от власти. Одобрить принудительные меры должен Сенат королевства — заседание назначено на следующую пятницу.
Напомним, правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, чтобы приостановить полномочия властей Каталонии. В кабмине пояснили: Каталония не утратит статус автономии. Однако там проведут выборы, а местное правительство пока будет подчиняться новым назначенцам Мадрида. 155-я статья применяется впервые в истории страны. Как заявил испанский премьер, это вынужденная мера.
После того как испанский премьер Мариано Рахой объявил сегодня о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.
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