Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
    Манифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек. Испания, Каталония, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМанифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек

    Манифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек

    комментировать
    Манифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек

    Манифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек

    Манифестация в Барселоне собрала 450 тысяч человек

      По данным полиции, около 450 тысяч человек приняли участие в манифестации в столице Каталонии.

      Центр Барселоны сегодня перекрывали в связи с проведением многотысячного марша в поддержку независимости Каталонии. Манифестация, как отмечает РИА Новости, проходила с требованием освободить Жорди Санчеса и Жорди Куишара, задержанных лидеров каталонских националистических организаций «Каталонская национальная ассамблея» и Omnium Cultura. Городская полиция на своей странице в Twitter сообщила, что манифестация собрала около 450 тысяч человек.



      В первых рядах было замечено и местное руководство, в частности, премьер региона Карлес Пучдемон. Как ожидается, позже в субботу он планирует выступить с телеобращением.

      Что скажет Пучдемон, неизвестно. Ранее он грозился провозгласить суверенитет Каталонии, если официальный Мадрид откажется от переговоров и пойдет на крайние меры. А именно это сегодня и произошло: испанское правительство намерено отстранить Пучдемона и верных ему министров от власти. Одобрить принудительные меры должен Сенат королевства — заседание назначено на следующую пятницу.

      Напомним, правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, чтобы приостановить полномочия властей Каталонии. В кабмине пояснили: Каталония не утратит статус автономии. Однако там проведут выборы, а местное правительство пока будет подчиняться новым назначенцам Мадрида. 155-я статья применяется впервые в истории страны. Как заявил испанский премьер, это вынужденная мера.

      смотретьВ Барселоне отреагировали «кастрюльным» протестом на меры Мадрида
      В Барселоне отреагировали «кастрюльным» протестом на меры Мадрида
      После того как испанский премьер Мариано Рахой объявил сегодня о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.

      Новости по теме

      Испания vs Каталония

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru