В Барселоне ответили «кастрюльным» протестом на меры Мадрида

Барселона отреагировала на меры испанского правительства в отношении Каталонии спонтанными «кастрюльными» протестами.
После того как испанский премьер Мариано Рахой объявил о решении правительства ввести в действие 155-ю статью конституции страны, многие жители Барселоны вышли на балконы домов и начали стучать кастрюлями, сковородками и прочей кухонной утварью.
Напомним, правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, чтобы приостановить полномочия властей Каталонии. В кабмине пояснили, что Каталония не утратит статус автономии. Но там проведут выборы, а местное правительство — женералитет — будет пока подчиняться новым назначенцам Мадрида. 155-я статья применяется впервые в истории страны, и, как заявил испанский премьер, это вынужденная мера.
Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.
Напомним, правительство Испании решило применить 155-ю статью конституции, чтобы приостановить полномочия властей Каталонии. В кабмине пояснили, что Каталония не утратит статус автономии. Но там проведут выборы, а местное правительство — женералитет — будет пока подчиняться новым назначенцам Мадрида. 155-я статья применяется впервые в истории страны, и, как заявил испанский премьер, это вынужденная мера.
Напомним, в четверг, 19 октября, истек срок, в течение которого глава каталонского правительства Карлес Пучдемон должен был ответить на вопрос премьера Испании Мариано Рахоя, провозглашена ли независимость Каталонии.
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