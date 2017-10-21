В Чечню спецрейсом доставили спасенных в Сирии женщин и детей

Сегодня в Грозном приземлился самолет, прибывший с сирийского аэродрома Хмеймим. Спецрейсом на родину вернулась самая многочисленная группа спасенных из зоны боевых действий женщин и детей, самому младшему из которых всего три месяца.
Спецборт доставил из Сирии семь женщин и 14 детей, самому юному пассажиру всего три месяца. Дома и их встречают многочисленные родственники. Это первая группа россиян, вызволенных из воюющей Сирии, до этого были рейсы из Ирака.
Жительница Чечни Роза Юшаева возвратилась домой вместе с четырьмя детьми, двое из которых родились уже в Сирии. Остальные прибывшие — жители Дагестана. Обманом их вывезли в Турцию и оттуда переправили в Ирак и Сирию. Обещанный рай обернулся настоящим адом: голод, бомбардировки, скитания по лагерям.
Замидат Абакарова, уезжая с мужем в Сирию, с собой взяла маленькую дочку. Сын остался дома. В Сирии родились еще двое детей. Чтобы встретить маму, брата и сестер, Абдулмажид вместе с бабушкой приехали из Дагестана. Они не виделись три года.
Замидат привезла с собой и дагестанского мальчика, который остался без родителей. Для боевиков запрещенной в России ИГИЛ 10-летний ребенок — уже взрослый мужчина, поэтому оставлять его там было нельзя. Пришлось пойти на хитрость: представила Мухамада Нурмагомедова как молочного сына.
Возвращение российских детей из стран Ближнего Востока началось после освобождения Мосула в Ираке. Первым привезли четырехлетнего Билала Тагирова. За два месяца вывели из огня 40 человек. Рамзану Кадырову удалось разработать эффективную систему по вызволению женщин и детей, оказавшихся на чужой войне.
До сих пор в зоне боевых действий в Ираке и Сирии — только по официальной информации — остаются свыше 400 детей. Спасательная операция по вызволению российских граждан из стран Ближнего Востока будет продолжаться до возвращения последнего ребенка.
Жительница Чечни Роза Юшаева возвратилась домой вместе с четырьмя детьми, двое из которых родились уже в Сирии. Остальные прибывшие — жители Дагестана. Обманом их вывезли в Турцию и оттуда переправили в Ирак и Сирию. Обещанный рай обернулся настоящим адом: голод, бомбардировки, скитания по лагерям.
Замидат Абакарова, уезжая с мужем в Сирию, с собой взяла маленькую дочку. Сын остался дома. В Сирии родились еще двое детей. Чтобы встретить маму, брата и сестер, Абдулмажид вместе с бабушкой приехали из Дагестана. Они не виделись три года.
Замидат привезла с собой и дагестанского мальчика, который остался без родителей. Для боевиков запрещенной в России ИГИЛ 10-летний ребенок — уже взрослый мужчина, поэтому оставлять его там было нельзя. Пришлось пойти на хитрость: представила Мухамада Нурмагомедова как молочного сына.
Возвращение российских детей из стран Ближнего Востока началось после освобождения Мосула в Ираке. Первым привезли четырехлетнего Билала Тагирова. За два месяца вывели из огня 40 человек. Рамзану Кадырову удалось разработать эффективную систему по вызволению женщин и детей, оказавшихся на чужой войне.
До сих пор в зоне боевых действий в Ираке и Сирии — только по официальной информации — остаются свыше 400 детей. Спасательная операция по вызволению российских граждан из стран Ближнего Востока будет продолжаться до возвращения последнего ребенка.
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