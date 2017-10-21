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    Соя: правда и мифы об опасности продукта. еда, здоровье, кулинария, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСоя: правда и мифы об опасности продукта

    Соя: правда и мифы об опасности продукта

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    Соя: правда и мифы об опасности продукта

    Соя: правда и мифы об опасности продукта

    Соя: правда и мифы об опасности продукта

      Соя — продукт, которым часто пугают и которого многие боятся. На колбасах часто можно увидеть гордую надпись «без сои», то есть подразумевается, что это очевидное зло, от которого надо избавляться. Но как же быть с тем, что, например, в известной своими долгожителями Японии сою любят и активно едят? Ответы в расследовании программы — «Еда живая и мертвая».

      Соя — продукт, от которого большинство россиян старается держаться подальше. Некоторые люди уверены, что этот продукт плохо влияет на эндокринную систему, вызывает аутизм, мутации и даже рак. Между тем в Японии, например, едят массу всего из сои, и никакого страха у них нет, а долгожителей полно.

      Героиня программы спортсменка Лера, обожающая сою в разных видах, по нашей просьбе прошла детальное обследование у эндокринолога. Ей сделали УЗИ, анализы крови, и результаты нас поразили в хорошем смысле.

      Все то, что говорят о пагубном влиянии соевых гормоноподобных веществ (фитоэстрогенов) на здоровье, не более чем миф. Доказано наукой.

      А как же быть с ГМО? Об этом постоянно говорят «соененавистники». Они утверждают, что после появления модифицированных сортов посадки стали усиленно обрабатывать глифосатом — ядом, который убивает сорняки, а «суперсою» не трогает. Якобы остатки этого химиката проникают в соевые продукты и отравляют нас.

      На самом деле эти подозрения подробно проверила Европейская комиссия по безопасности продуктов и, опираясь на десятки исследований, подтверждения страшилкам не нашла. Недавно и Европейское химическое агентство выступило с заявлением, что глифосат при условии соблюдения рекомендуемого режима обработки растений не может стать причиной заболеваний или мутаций у человека. А что касается генно-инженерных сортов, все эксперты в очередной раз повторяют: бояться нет причин.

      Все это еще раз подтверждает: не надо поддаваться на манипуляции. Единственный продукт, с которым лучше не перебарщивать, — это соевый соус: в нем очень много соли. А вот тофу, ростки, соевое мясо, молоко — все это отлично впишется в ваш рацион, если правильно приготовить. Соя — это еда живая, а не мертвая.

      Подробности — в материале программы «Еда живая и мертвая».

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