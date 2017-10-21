Рябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки

Замглвы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал сообщения о победе над террористами в сирийском городе Ракка.
Москва приветствует освобождение сирийской Ракки от ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.) и считает это серьезным шагом в борьбе с террористами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Накануне международная коалиция сообщила о полном освобождении Ракки от боевиков. Город находился под их контролем с 2013 года и считался негласной столицей ИГИЛ в республике.
Сергей Рябков добавил, что для окончательной победы над экстремистами в Сирии необходимо полноформатное взаимодействие всех сторон.
Накануне международная коалиция сообщила о полном освобождении Ракки от боевиков. Город находился под их контролем с 2013 года и считался негласной столицей ИГИЛ в республике.
Сергей Рябков добавил, что для окончательной победы над экстремистами в Сирии необходимо полноформатное взаимодействие всех сторон.
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