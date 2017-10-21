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    Рябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки. Исламское государство, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки

    Рябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки

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    Рябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки

    Рябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки

    Рябков: Москва приветствует освобождение сирийской Ракки

      Замглвы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал сообщения о победе над террористами в сирийском городе Ракка.

      Москва приветствует освобождение сирийской Ракки от ИГИЛ (запрещенной в РФ организации — ред.) и считает это серьезным шагом в борьбе с террористами, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

      Накануне международная коалиция сообщила о полном освобождении Ракки от боевиков. Город находился под их контролем с 2013 года и считался негласной столицей ИГИЛ в республике.

      Сергей Рябков добавил, что для окончательной победы над экстремистами в Сирии необходимо полноформатное взаимодействие всех сторон.

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