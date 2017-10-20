Песков рассказал о попытках США не допустить РФ на Олимпиаду-2018

Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о попытках США не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.
Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента подтвердил, что у Кремля есть информация, доказывающая, что государственные и негосударственные организации США пытаются надавить на МОК чтобы не допустить Россию к соревнованиям.
Дмитрий Песков: «Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом».
При этом уточнять, какие именно ведомства принимают участие в этой «кампании», Песков не стал.
Напомним, зимняя Олимпиада — 2018 пройдет в Южной Корее. В настоящее время в Пхёнчхане уже заканчивают приготовления к международным соревнованиям.
Дмитрий Песков: «Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом».
При этом уточнять, какие именно ведомства принимают участие в этой «кампании», Песков не стал.
Напомним, зимняя Олимпиада — 2018 пройдет в Южной Корее. В настоящее время в Пхёнчхане уже заканчивают приготовления к международным соревнованиям.
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