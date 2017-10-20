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    Песков рассказал о попытках США не допустить РФ на Олимпиаду-2018. МОК, Олимпиада, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков рассказал о попытках США не допустить РФ на Олимпиаду-2018

    Песков рассказал о попытках США не допустить РФ на Олимпиаду-2018

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Песков рассказал о попытках США не допустить РФ на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr>

    Песков рассказал о попытках США не допустить РФ на Олимпиаду-2018

    Песков рассказал о попытках США не допустить РФ на <nobr>Олимпиаду-2018</nobr>
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

      • Дмитрий Песков пояснил слова Владимира Путина о попытках США не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх.

      Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента подтвердил, что у Кремля есть информация, доказывающая, что государственные и негосударственные организации США пытаются надавить на МОК чтобы не допустить Россию к соревнованиям.

      Дмитрий Песков: «Президент не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом».

      При этом уточнять, какие именно ведомства принимают участие в этой «кампании», Песков не стал.

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      Как Южная Корея готовится к Олимпиаде-2018: репортаж НТВ
      Напомним, зимняя Олимпиада — 2018 пройдет в Южной Корее. В настоящее время в Пхёнчхане уже заканчивают приготовления к международным соревнованиям.

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