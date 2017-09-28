Как Южная Корея готовится к Олимпиаде-2018: репортаж НТВ

Вносить изменения в карту мира неожиданно пришлось организаторам зимней Олимпиады — 2018. Как оказалось, на сайте оргкомитета забыли изобразить Японию. Это заметили интернет-пользователи , после чего с просьбой исправить конфуз к Сеулу обратились уже японские власти. А между тем в Пхёнчхане, где совсем скоро дадут старт Играм, подготовительные работы вышли на финишную прямую. На олимпийских объектах наводят лоск, а спортсмены, в том числе российские, оценивают арены и трассы, где им предстоит выступать.

За 4,5 месяца до открытия Игр в Пхёнчхане возводят чемпионскую арку на Medals Plaza. На этой площади каждый вечер будут чествовать триумфаторов Олимпиады-2018, которую можно было проводить еще семь лет назад. Первый раз Южную Корею обошел Ванкувер, а затем Сочи. Упорство корейской стороны Международный олимпийский комитет оценил с третьей попытки.



Олимпийский стадион — строго для церемоний открытия и закрытия. Это главный объект Игр, на котором не пройдет ни одно соревнование. После 25 февраля от его пяти граней останется четыре, а пятая превратится в большой торговый центр. В некогда малонаселенный регион Кореи Олимпиада вдыхает новую жизнь.



12 спортивных арен: шесть построили, шесть — реконструировали. Уже определена постолимпийская судьба каждой из них. Корейские власти размышляют только над будущим горнолыжных трасс Пхёнчхана: после Олимпиады планируют вновь засадить склоны деревьями. Здесь все очень компактно: самые отдаленные олимпийские объекты в получасе езды. Никаких грандиозных сооружений, все скромно и по-деловому. Бюджет — чуть больше двух миллиардов долларов.



Сонг Бэк-Ю, организационный комитет Олимпиады-2018: «Для снижения затрат задействованы временные и арендованные здания и сооружения. Одной из целей Олимпийских игр — 2018 является проведение экономичных Игр. Мы стремимся сэкономить средства на Олимпиаду, не лишая удобства гостей, посещающих Пхёнчхан».



После грандиозной стройки в Имеретинской долине южнокорейский проект выглядит немного провинциально, что не делает его менее технологичным.



Подробности — в репортаже спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.