Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи

    Экс-губернатор Новосибирской области Юрченко получил условный срок

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Ростислав Нетисов
    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Новосибирской области Юрченко получил условный срок

    Экс-губернатор Новосибирской области Юрченко получил условный срок

    <nobr>Экс-губернатор</nobr> Новосибирской области Юрченко получил условный срок
  • Фото: РИА Новости, Ростислав Нетисов

    • Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно экс-губернатор Василия Юрченко, который обвинялся в превышении должностных полномочий.

    Из приговора судьи: «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года с испытательным сроком три года».

    Также в течение трех лет Юрченко не сможет занимать должности, связанные с госслужбой, передает «Интерфакс».

    Напомним, бывший губернатор Новосибирской области был отправлен в отставку в марте 2014 года в связи с утратой доверия. Юрченко сначала обвиняли в халатности, потом дело стали рассматривать по статье «Превышение должностных полномочий».

    смотретьК бывшему новосибирскому губернатору Юрченко пришли с обыском
    К бывшему новосибирскому губернатору Юрченко пришли с обыском
    Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал Юрченко виновным в превышении полномочий при продаже участка земли в центре города, принадлежавшего Новосибирской области. Ущерб от его действий оценивался не менее чем в 14 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru