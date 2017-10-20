Экс-губернатор Новосибирской области Юрченко получил условный срок

Суд в Новосибирске приговорил к трем годам лишения свободы условно
экс-губернатор Василия Юрченко, который обвинялся в превышении должностных полномочий.
Из приговора судьи: «Назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года с испытательным сроком три года».
Также в течение трех лет Юрченко не сможет занимать должности, связанные с госслужбой, передает «Интерфакс».
Напомним, бывший губернатор Новосибирской области был отправлен в отставку в марте 2014 года в связи с утратой доверия. Юрченко сначала обвиняли в халатности, потом дело стали рассматривать по статье «Превышение должностных полномочий».
Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал Юрченко виновным в превышении полномочий при продаже участка земли в центре города, принадлежавшего Новосибирской области. Ущерб от его действий оценивался не менее чем в 14 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Также в течение трех лет Юрченко не сможет занимать должности, связанные с госслужбой, передает «Интерфакс».
Напомним, бывший губернатор Новосибирской области был отправлен в отставку в марте 2014 года в связи с утратой доверия. Юрченко сначала обвиняли в халатности, потом дело стали рассматривать по статье «Превышение должностных полномочий».
Накануне Центральный районный суд Новосибирска признал Юрченко виновным в превышении полномочий при продаже участка земли в центре города, принадлежавшего Новосибирской области. Ущерб от его действий оценивался не менее чем в 14 млн рублей. Сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы.
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