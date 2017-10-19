Суд признал экс-губернатора Юрченко виновным в превышении полномочий

В Центральном районном суде Новосибирска оглашают приговор по делу бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, обвиняемого в превышении полномочий.
Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко признали виновным в превышении должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска.
В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд признать бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий. Сторона обвинения просит назначить подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы за историю с продажей участка земли в центре Новосибирска в 2010 году, находившегося в собственности области и недополучением дохода в размере не менее 14 млн рублей.
Алла Веселых, судья: «Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление».
Суд счел, что Юрченко, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб принадлежащей Новосибирской области компании «ГазТрансКом» и неопределенному кругу лиц, ограничивая конкуренцию, «совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий»: дал письменное указание директору компании отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией.
До начала заседания адвокаты Юрченко и он сам заявляли, что рассчитывали только на оправдательный приговор в связи с отсутствием, по их мнению, события преступления, цитирует ТАСС.
Бывший губернатор Новосибирской был отправлен в отставку в марте 2014 года в связи с утратой доверия. Юрченко сначала обвиняли в халатности, потом дело стали рассматривать по статье «превышение должностных полномочий». Чиновник все обвинения отрицает.
В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд признать бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко виновным в превышении полномочий. Сторона обвинения просит назначить подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы за историю с продажей участка земли в центре Новосибирска в 2010 году, находившегося в собственности области и недополучением дохода в размере не менее 14 млн рублей.
Алла Веселых, судья: «Юрченко Василий Алексеевич совершил умышленное преступление».
Суд счел, что Юрченко, действуя умышленно и осознавая, что своими действиями причиняет ущерб принадлежащей Новосибирской области компании «ГазТрансКом» и неопределенному кругу лиц, ограничивая конкуренцию, «совершил активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий»: дал письменное указание директору компании отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией.
До начала заседания адвокаты Юрченко и он сам заявляли, что рассчитывали только на оправдательный приговор в связи с отсутствием, по их мнению, события преступления, цитирует ТАСС.
Бывший губернатор Новосибирской был отправлен в отставку в марте 2014 года в связи с утратой доверия. Юрченко сначала обвиняли в халатности, потом дело стали рассматривать по статье «превышение должностных полномочий». Чиновник все обвинения отрицает.
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