Приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Госдума приняла законопроект, который разрешает Федеральной службе судебных приставов задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам.
Как сообщает РИА Новости, задержаны могут быть лица, которые уклоняются от уплаты алиментов на детей в течение двух и более месяцев.
Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, пояснил, что должники часто не являются по вызову для составления протокола. При этом ранее приставы не могли самостоятельно доставить нарушителей и к делу приходилось подключать сотрудников полиции. Это замедляло процесс производства по делу и усложняло привлечение неплательщиков к ответственности.
По официальным данным на первое полугодие 2017 года, в производстве у службы судебных приставов находилось 1,2 млн дел о взыскании алиментов. Возможно, после принятия закона эту цифру удастся уменьшить.
Один из авторов законопроекта, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, пояснил, что должники часто не являются по вызову для составления протокола. При этом ранее приставы не могли самостоятельно доставить нарушителей и к делу приходилось подключать сотрудников полиции. Это замедляло процесс производства по делу и усложняло привлечение неплательщиков к ответственности.
По официальным данным на первое полугодие 2017 года, в производстве у службы судебных приставов находилось 1,2 млн дел о взыскании алиментов. Возможно, после принятия закона эту цифру удастся уменьшить.
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