Как и почему россияне уклоняются от алиментов: расследование НТВ

Платить или не платить алименты? Этим вопросом мучаются многие. По официальным данным, на первое полугодие 2017 года в производстве у службы судебных приставов находился 1,2 млн дел о взыскании алиментов. Это действительно огромная цифра.
Казалось бы, российские законы со всех сторон регулируют процесс выплат: кто, кому, сколько и как именно должен выплачивать. Четко прописаны статьи в семейном, гражданском и уголовном кодексах. Наработанная десятилетиями судебная практика. Но почему на деле порой так трудно установить и взыскать деньги на ребенка? И как так получается, что едва ли не каждое разбирательство по алиментам превращается в настоящую драму с непредсказуемым финалом?
Методов воздействия на неплательщиков алиментов сегодня довольно много. Арест счетов и имущества, принудительные работы, включение алиментщиков в списки невыездных, активная блокировка водительских прав, а для особо злостных алиментщиков-рецидивистов — и реальное лишение свободы сроком до года.
Только за первое полугодие 2017-го за неуплату алиментов возбудили дела в отношении 30 тысяч россиян. Любопытный момент: полторы тысячи алиментщиков, когда перед ними замаячило реальное наказание, сразу же погасили долги. Впрочем, тюрьма пугает далеко не всех.
Оксана Пулина, начальник отдела по взаимодействию со СМИ ФССП России: «Тут есть сложности по определенным категориям, когда, допустим, должник ведет асоциальный образ жизни, когда у него ликвидного имущества нет, никакого заработка, уголовная ответственность на него тоже практически не влияет».
Но рассчитывать только на деньги от бывшего мужа, говорят психологи, неправильно. Алименты — это не иждивенческая пенсия, начисленная за рождение ребенка. Нельзя все время ждать и требовать, при этом самим ничего не делая для будущего своих детей в финансовом плане. Ведь можно, например, сменить работу или снизить затраты на развлечения и отдых.
Обязанность обеспечивать достойную жизнь ребенка возложена на обоих родителей. К сожалению, такое понимание есть не у всех. И в последнее время, признают социологи, дети действительно зачастую становятся способом заработка. Как правило, это происходит, если алиментщик — человек обеспеченный.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
Методов воздействия на неплательщиков алиментов сегодня довольно много. Арест счетов и имущества, принудительные работы, включение алиментщиков в списки невыездных, активная блокировка водительских прав, а для особо злостных алиментщиков-рецидивистов — и реальное лишение свободы сроком до года.
Только за первое полугодие 2017-го за неуплату алиментов возбудили дела в отношении 30 тысяч россиян. Любопытный момент: полторы тысячи алиментщиков, когда перед ними замаячило реальное наказание, сразу же погасили долги. Впрочем, тюрьма пугает далеко не всех.
Оксана Пулина, начальник отдела по взаимодействию со СМИ ФССП России: «Тут есть сложности по определенным категориям, когда, допустим, должник ведет асоциальный образ жизни, когда у него ликвидного имущества нет, никакого заработка, уголовная ответственность на него тоже практически не влияет».
Но рассчитывать только на деньги от бывшего мужа, говорят психологи, неправильно. Алименты — это не иждивенческая пенсия, начисленная за рождение ребенка. Нельзя все время ждать и требовать, при этом самим ничего не делая для будущего своих детей в финансовом плане. Ведь можно, например, сменить работу или снизить затраты на развлечения и отдых.
Обязанность обеспечивать достойную жизнь ребенка возложена на обоих родителей. К сожалению, такое понимание есть не у всех. И в последнее время, признают социологи, дети действительно зачастую становятся способом заработка. Как правило, это происходит, если алиментщик — человек обеспеченный.
Подробности — в выпуске программы «ЧП. Расследование».
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