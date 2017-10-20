В Сочи студенты задали Путину вопросы и подарили значки

Президент России встретился в Сочи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В четверг вечером после окончания заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин пообщался с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в Сочи. Студенты из разных стран получили возможность задать свои вопросы на самые разные темы президенту России.
Путин выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию снова, а студенты поблагодарили российского лидера за проведение фестиваля и за площадку, на которой имеют возможность собираться представители молодежи из разных стран.
Владимир Путин, президент России: «Очень правильные слова о том, что такие площадки, как сочинская, объединяют людей. Значит цель, которую мы ставили, достигнута. Я вас всех поздравляю с этим событием и желаю удачи и счастья».
В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили Путину значки с изображением флагов своих стран и пригласили президента на закрытие фестиваля, которое состоится в эти выходные.
Путин выразил надежду, что молодые люди приедут в Россию снова, а студенты поблагодарили российского лидера за проведение фестиваля и за площадку, на которой имеют возможность собираться представители молодежи из разных стран.
Владимир Путин, президент России: «Очень правильные слова о том, что такие площадки, как сочинская, объединяют людей. Значит цель, которую мы ставили, достигнута. Я вас всех поздравляю с этим событием и желаю удачи и счастья».
В конце встречи студенты из Мозамбика и Сербии подарили Путину значки с изображением флагов своих стран и пригласили президента на закрытие фестиваля, которое состоится в эти выходные.
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