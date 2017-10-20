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    Постпред США обвинила Россию в «военных действиях» против Америки

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    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly
    Постпред США обвинила Россию в «военных действиях» против Америки

    Постпред США обвинила Россию в «военных действиях» против Америки

    Постпред США обвинила Россию в «военных действиях» против Америки
  • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly

    • Посольство РФ в США прокомментировало заявление представителя США при ООН Никки Хейли, о том, что Россия якобы «ведет военные действия против США».

    Во время политической дискуссии в Нью-Йорке, организованной Институтом Джорджа Буша-младшего, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что «вмешательство России в американские выборы — это прием ведения войны».

    Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Русские спрашивают, почему американцы настроены против России? Почему мы ввели санкции? Что ж, не вмешивайтесь в наши выборы, и мы не будем настроены против России. Когда страна может взять и вмешаться в выборы в другой стране — это прием ведения войны. Русские делают это везде, и это их новое излюбленное оружие».

    Хейли также заявила, что «США должны призвать Россию к ответственности».

    В комментарии посольства РФ в США, сделанным в связи с этим заявлением, говорится, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений. Дипломаты также порекомендовали Вашингтону искать тех, кто вмешивался в их выборы, среди «союзников и друзей».

    Из текста комментария посольства РФ в США: «Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США. Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей. Несмотря на все недружественные шаги, Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальным отношениям с США. Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем».

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