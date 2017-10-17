Лавров назвал причину антироссийской истерии в США

Сергей Лавров объяснил антироссийские шаги США попытками подорвать позиции администрации Дональда Трампа.
По словам главы МИД РФ, представители Демократической партии до сих пор не могу прийти в себя после поражения своего кандидата на президентских выборах. Одновременно многие республиканцы недовольны несистемностью Дональда Трампа и его администрации.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Эта история, антироссийская история и истерия, которая продолжается в США, отражает внутриполитическую борьбу».
Также министр подчеркнул, что Трамп «при всей непоследовательности действий» и «экстравагантности» не отказывается от своих заявлений, сделанных во время предвыборной кампании, и по-прежнему намерен улучшать отношения с Россией, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров заявил, что предпринимаемые в США антироссийские шаги, в том числе против дипломатов, рассчитаны на то, «чтобы подорвать позиции администрации Трампа».
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Эта история, антироссийская история и истерия, которая продолжается в США, отражает внутриполитическую борьбу».
Также министр подчеркнул, что Трамп «при всей непоследовательности действий» и «экстравагантности» не отказывается от своих заявлений, сделанных во время предвыборной кампании, и по-прежнему намерен улучшать отношения с Россией, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров заявил, что предпринимаемые в США антироссийские шаги, в том числе против дипломатов, рассчитаны на то, «чтобы подорвать позиции администрации Трампа».
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