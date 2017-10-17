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    Лавров назвал причину антироссийской истерии в США

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    • Фото: Барабанов Владимир / ТАСС
    Лавров назвал причину антироссийской истерии в США

    Лавров назвал причину антироссийской истерии в США

    Лавров назвал причину антироссийской истерии в США
  • Фото: Барабанов Владимир / ТАСС

    • Сергей Лавров объяснил антироссийские шаги США попытками подорвать позиции администрации Дональда Трампа.

    По словам главы МИД РФ, представители Демократической партии до сих пор не могу прийти в себя после поражения своего кандидата на президентских выборах. Одновременно многие республиканцы недовольны несистемностью Дональда Трампа и его администрации.

    Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Эта история, антироссийская история и истерия, которая продолжается в США, отражает внутриполитическую борьбу».

    Также министр подчеркнул, что Трамп «при всей непоследовательности действий» и «экстравагантности» не отказывается от своих заявлений, сделанных во время предвыборной кампании, и по-прежнему намерен улучшать отношения с Россией, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров заявил, что предпринимаемые в США антироссийские шаги, в том числе против дипломатов, рассчитаны на то, «чтобы подорвать позиции администрации Трампа».

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