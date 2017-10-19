Путин назвал Керри «хорошим парнем», у которого нелады с арифметикой

Президент России Владимир Путин пошутил над бывшим госсекретарем США Джоном Керри. По словам российского лидера, Керри «хороший парень», но у него нелады с арифметикой.
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Поводом для шутки стало стало выступление бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, который сказал, что американцы назвали Афганистан «очень крутой демократической страной».
Хамид Карзай: «Потому что каждый афганец сам себе повелитель. Мы очень эгалитарная страна, и этот эгалитаризм дает нам основу для дебатов и обсуждений. Но это должны быть наши собственные дебаты. Это не демократия Джона Керри, это наша демократия. Он не должен приезжать и считать голоса, или определять количество голосующих в регионе».
В ответ Владимир Путин пошутил о том, что американцы якобы вмешиваются в избирательный процесс в Афганистане, и высказался о бывшем госсекретаре США Джоне Керри.
Владимир Путин: «Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень».
Ранее экс-советник Карзая по национальной безопасности Рангин Спанта обвинил США в том, что они «взваливают вину за свои стратегические ошибки на плечи афганцев».
Напомним, сегодня Владимир Путин принял участие в итоговой сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Он выступил с речью и ответил на вопросы участников.
Хамид Карзай: «Потому что каждый афганец сам себе повелитель. Мы очень эгалитарная страна, и этот эгалитаризм дает нам основу для дебатов и обсуждений. Но это должны быть наши собственные дебаты. Это не демократия Джона Керри, это наша демократия. Он не должен приезжать и считать голоса, или определять количество голосующих в регионе».
В ответ Владимир Путин пошутил о том, что американцы якобы вмешиваются в избирательный процесс в Афганистане, и высказался о бывшем госсекретаре США Джоне Керри.
Владимир Путин: «Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень».
Ранее экс-советник Карзая по национальной безопасности Рангин Спанта обвинил США в том, что они «взваливают вину за свои стратегические ошибки на плечи афганцев».
Напомним, сегодня Владимир Путин принял участие в итоговой сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Он выступил с речью и ответил на вопросы участников.
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