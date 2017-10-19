Невский
ТВ-Эфир
Невский
    Откровенное интервью Ксении Собчак — на НТВ. Собчак Ксения, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОткровенное интервью Ксении Собчак — на НТВ

    Откровенное интервью Ксении Собчак — на НТВ

    1 комментарий
    Откровенное интервью Ксении Собчак — на НТВ

    Откровенное интервью Ксении Собчак — на НТВ

    Откровенное интервью Ксении Собчак — на НТВ

      Ксения Собчак объявила о решении выдвигаться в президенты — и это стало главной сенсацией недели. В это воскресенье на НТВ Собчак все объяснит сама.

      Только в «Новых русских сенсациях» Ксения Собчак сознается во всех грехах, поименно назовет своих обидчиков и признается в любви тому, кто сделал ее самой счастливой.

      Светская львица, телеведущая и возможный будущий кандидат в президенты России откровенно расскажет в интервью НТВ обо всем — о личном, о главном и наболевшем.

      смотретьИнтервью Ксении Собчак — в воскресенье в «Новых русских сенсациях»
      Интервью Ксении Собчак — в воскресенье в «Новых русских сенсациях»
      Долгожданные признания Ксении Собчак — в это воскресенье, 22 октября, в 18:00 на НТВ и сайте НТВ.Ru в программе «Новые русские сенсации».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru