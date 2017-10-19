Ксения Собчак объявила о решении выдвигаться в президенты — и это стало главной сенсацией недели. В это воскресенье на НТВ Собчак все объяснит сама.
Только в «Новых русских сенсациях» Ксения Собчак сознается во всех грехах, поименно назовет своих обидчиков и признается в любви тому, кто сделал ее самой счастливой.
Светская львица, телеведущая и возможный будущий кандидат в президенты России откровенно расскажет в интервью НТВ обо всем — о личном, о главном и наболевшем.
Долгожданные признания Ксении Собчак — в это воскресенье, 22 октября, в 18:00 на НТВ и сайте НТВ.Ru в программе «Новые русские сенсации».
Светская львица, телеведущая и возможный будущий кандидат в президенты России откровенно расскажет в интервью НТВ обо всем — о личном, о главном и наболевшем.
Долгожданные признания Ксении Собчак — в это воскресенье, 22 октября, в 18:00 на НТВ и сайте НТВ.Ru в программе «Новые русские сенсации».
Комментарии