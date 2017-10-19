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    Минздрав: через три года депрессия станет первой среди психических болезней

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    Минздрав: через три года депрессия станет первой среди психических болезней

    Минздрав: через три года депрессия станет первой среди психических болезней

    К 2020 году депрессия выйдет на первое место среди психических заболеваний.

    Такое мнение высказал главный психиатр Минздрава, глава центра психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

    Зураб Кекелидзе: «Лет 15 назад Всемирная организация здравоохранения провела мониторинг, и оказалось, что депрессии занимают пятое место среди всех психических заболеваний. Прогнозировали, что к 2020 году выйдет на второе место, но, к сожалению, похоже, она выйдет на первое».

    По словам Кекелидзе, это можно объяснить в том числе и старением населения, так как в пожилом возрасте люди чаще болеют хроническими заболеваниями. Такие болезни обычно сопровождаются депрессиями.

    При этом Кекелидзе подчеркнул, что сейчас страдающие депрессией стали чаще обращаться к врачам, так как общество стало проще к этому относиться, передает РИА Новости

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