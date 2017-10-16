Депрессия и кредитный фанатизм: Зураб Кекелидзе рассказал НТВ о психическом здоровье нации

Доверять лечение лиц, страдающих психическими заболеваниями, врачам общей практики категорически нельзя. Об этом в эксклюзивном интервью НТВ заявил главный психиатр российского Минздрава, доктор медицинских наук Зураб Кекелидзе.
В беседе с ведущим программы «Поздняков» Зураб Кекелидзе подчеркнул: у врача общего профиля в поликлинике в настоящее время нет необходимых знаний, чтобы, например, диагностировать депрессию, которая бывает разных видов и в разном возрасте.
Зураб Кекелидзе: «Должно быть очень хорошее психиатрическое образование, потому что есть квалификация болезней, куда входит и депрессия. Есть депрессия, где больше выражены суицидальные мысли, есть депрессия смеющаяся, есть депрессия скрытая, ларвированная, легированная, маскированная — какая угодно. Это все названия различных состояний. Климактерическая, предменструальная, климактерическая у мужчин депрессия. Все что угодно. И это все врач должен знать».
Кекелидзе также напомнил о прогнозе Всемирной организации здравоохранения, согласно которому депрессия уже в ближайшие годы станет глобальной болезнью номер один, оттеснив с первого места сердечно-сосудистые заболевания.
Главный психиатр страны также рассказал о заемщиках-фанатиках, которым следует быть осторожнее с банковскими кредитами.
Зураб Кекелидзе: «Приходит человек, хочет взять кредит. У фанатика, если с ним поговорить определенным образом, появляется ощущение, что да, он может взять этот кредит и выплатить. И получается таким образом, что люди совершают поступки, не очень взвешивая свое будущее».
В целом, по словам Кекелидзе, непродуманные действия определенных слоев общества, исходящих из собственных интересов, нередко приводят к элементам дестабилизации общества, что крайне нежелательно.
Научный центр психиатрии и наркологии имени Сербского намерен предложить министерству обороны проведение обследования призывников на предмет изменения их состояния по время службы в армии.
Зураб Кекелидзе: «Люди по-разному переносят армию. Скажем, на Дальнем Востоке, на севере или на юге — все разное. И разные части, и разное снабжение, разное командование и так далее. А вот что там внутри происходит, достаточно сложно. Можно эти тестирования проводить. И мы полагаем, что обратимся в соответствующие ведомства Минобороны с предложением провести такое тестирование, обследование для того, чтобы иметь реальную картину».
Кроме этого, в российских школах с третьего класса может появиться курс психологии, из которого дети узнают о том, что такое психогигиена, а также о катастрофических последствиях воздействия наркотиков на организм.
Полная версия интервью — в видеоматериле. Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на вторник, 17 октября, сразу после «Итогов дня».
Зураб Кекелидзе: «Должно быть очень хорошее психиатрическое образование, потому что есть квалификация болезней, куда входит и депрессия. Есть депрессия, где больше выражены суицидальные мысли, есть депрессия смеющаяся, есть депрессия скрытая, ларвированная, легированная, маскированная — какая угодно. Это все названия различных состояний. Климактерическая, предменструальная, климактерическая у мужчин депрессия. Все что угодно. И это все врач должен знать».
Кекелидзе также напомнил о прогнозе Всемирной организации здравоохранения, согласно которому депрессия уже в ближайшие годы станет глобальной болезнью номер один, оттеснив с первого места сердечно-сосудистые заболевания.
Главный психиатр страны также рассказал о заемщиках-фанатиках, которым следует быть осторожнее с банковскими кредитами.
Зураб Кекелидзе: «Приходит человек, хочет взять кредит. У фанатика, если с ним поговорить определенным образом, появляется ощущение, что да, он может взять этот кредит и выплатить. И получается таким образом, что люди совершают поступки, не очень взвешивая свое будущее».
В целом, по словам Кекелидзе, непродуманные действия определенных слоев общества, исходящих из собственных интересов, нередко приводят к элементам дестабилизации общества, что крайне нежелательно.
Научный центр психиатрии и наркологии имени Сербского намерен предложить министерству обороны проведение обследования призывников на предмет изменения их состояния по время службы в армии.
Зураб Кекелидзе: «Люди по-разному переносят армию. Скажем, на Дальнем Востоке, на севере или на юге — все разное. И разные части, и разное снабжение, разное командование и так далее. А вот что там внутри происходит, достаточно сложно. Можно эти тестирования проводить. И мы полагаем, что обратимся в соответствующие ведомства Минобороны с предложением провести такое тестирование, обследование для того, чтобы иметь реальную картину».
Кроме этого, в российских школах с третьего класса может появиться курс психологии, из которого дети узнают о том, что такое психогигиена, а также о катастрофических последствиях воздействия наркотиков на организм.
Полная версия интервью — в видеоматериле. Программа «Поздняков» выйдет в эфир в ночь на вторник, 17 октября, сразу после «Итогов дня».
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