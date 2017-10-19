Володин принял участие в дискуссии Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Идеи участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов могут лечь в основу будущих законопроектов. Сегодня об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента посетил одну из дискуссий форума в Сочи. По словам Володина, главное достижение фестиваля — это умение разговаривать и слушать друг друга. Именно этого иногда не хватает взрослым политикам.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Хочу сказать спасибо тем, кто не остался дома, кто вылез из-за компьютеров, кто взял и решил с пользой провести неделю. Почему с пользой? Потому что по итогам вашей работы мы тоже получим задание в виде идей, инициатив. В будущем это, возможно, будут законопроекты».
Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершится в это воскресенье. Его участниками стали 25 тысяч человек практически со всех уголков планеты.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Хочу сказать спасибо тем, кто не остался дома, кто вылез из-за компьютеров, кто взял и решил с пользой провести неделю. Почему с пользой? Потому что по итогам вашей работы мы тоже получим задание в виде идей, инициатив. В будущем это, возможно, будут законопроекты».
Всемирный фестиваль молодежи и студентов завершится в это воскресенье. Его участниками стали 25 тысяч человек практически со всех уголков планеты.
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