Новая концепция: Минздрав хочет ввести экологический сбор на табачные изделия

Минздрав разработал и внес в правительство новую концепцию по сокращению курения табака, рассчитанную до 2022 года. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова. По ее словам, документ предусматривает введение новых ограничительных мер.
Среди прочего власти хотят увеличить налог на обычные и электронные сигареты. Также предлагается поднять ставки акцизов до уровня европейских стран и ввести экологический сбор для курильщиков.
Ранее сообщалось, что ведомство подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект о запрете курения у подъездов. Согласно документу, предлагается ввести ограничение на курение на расстоянии менее 10 метров от входной группы. Пока неизвестно, входят ли эти меры в новую концепцию.
Ранее сообщалось, что ведомство подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект о запрете курения у подъездов. Согласно документу, предлагается ввести ограничение на курение на расстоянии менее 10 метров от входной группы. Пока неизвестно, входят ли эти меры в новую концепцию.
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